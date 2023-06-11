За нарушение режима военного положения смогут задерживать на 30 суток

В период действия военного положения в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства, могут ограничиваться права и свободы граждан, деятельность организаций, на них могут возлагаться дополнительные обязанности, говорит адвокат, партнер юридического агентства «Правовое содействие» (Донецк) Алексей Винокуров. Он напомнил, что с 9 июня вступила в силу новая редакция закона «О военном положении», которая включает в себя в том числе запрет собраний и иных массовых мероприятий – запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах в определенное время суток, принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено, и др.