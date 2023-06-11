За нарушение режима военного положения смогут задерживать на 30 суток

За нарушение режима военного положения смогут задерживать на 30 сутокПоправки в КоАП могут быть рассмотрены Госдумой 14 июня
Депутаты Госдумы 14 июня могут рассмотреть поправки в КоАП, которые предусматривают административную ответственность для граждан за нарушение режима военного положения. Это следует из проекта решения совета нижней палаты парламента, которое размещено в системе обеспечения законодательной деятельности, обнаружили «Ведомости».
Изменения включены в таблицу поправок ко второму чтению законопроекта об уточнении порядка задержания автотранспортных средств, который в октябре 2021 г. внесли в нижнюю палату парламента заксобрание Башкирии и зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. С декабря 2021 г. законопроект лежал без движения – он был принят в первом чтении только 5 апреля 2023 г.
Ко второму чтению ч. 1 ст. 3.9 КоАП (административный арест) будет дополнена текстом, согласно которому аресту будут подвергаться граждане за нарушение требований режима военного положения.
В КоАП будет введена ст. 25.1.1 «Нарушение режима военного положения», которая предусматривает для граждан наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 руб. или административный арест до 30 суток, для должностных лиц – штраф от 1000 до 2000 руб. или аналогичный по срокам арест.
Такой же размер штрафов и длительность административного ареста предусматривается при нарушении с использованием транспортного средства, которое может быть конфисковано. Лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, при необходимости могут быть задержаны на срок до 48 часов для установления личности.
Автор предлагаемых поправок, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин пояснил «Ведомостям», что поправки будут действовать в регионах, где введено военное положение.
«Военное положение у нас не вводилось очень давно, 80 лет, поэтому подкрепить эти нормы ответственностью просто необходимо. Не применялась никакая ответственность по этому закону и каких-то специальных статей не было. С учетом нынешних реалий нужно вводить соответствующие санкции», – сказал он. Депутат также отметил, что все ограничения и запреты вытекают из указа президента – это ограничения, связанные с нахождением на улице, передвижением, проведением массовых мероприятий и др.
В период действия военного положения в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства, могут ограничиваться права и свободы граждан, деятельность организаций, на них могут возлагаться дополнительные обязанности, говорит адвокат, партнер юридического агентства «Правовое содействие» (Донецк) Алексей Винокуров. Он напомнил, что с 9 июня вступила в силу новая редакция закона «О военном положении», которая включает в себя в том числе запрет собраний и иных массовых мероприятий – запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах в определенное время суток, принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено, и др.
Винокуров отметил, что сейчас ответственность предусмотрена только за нарушение требований режима чрезвычайного положения. «Военное и чрезвычайное положения являются разными правовыми режимами, в связи с чем в части административной ответственности КоАП РФ дополняется отдельными нормами об ответственности за нарушения режима военного положения, – подчеркнул юрист. – В случае принятия поправок в КоАП РФ, связанных с ответственностью за нарушения режима военного положения, новые нормы будут действовать соответственно в тех регионах, в которых военное положение введено».
Эти поправки могут коснуться любых территорий, где в случае активизации каких-либо действий может быть объявлено военное положение, говорит юрист Юрий Капштык. Эксперт обратил внимание, что поправки также наделяют полномочиями военных, сотрудников Росгвардии и др. – по проверке личности, поддержания порядка, доставки нарушителя или подозреваемого. «Это вполне закономерно, и принимая во внимание то, что протяженность границы России достаточно значительная, поэтому упорядочивание видов привлечения к ответственности – нормальная практика», – говорит Капштык.
19 октября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после их вхождения в состав России. Тогда Путин напомнил, что оно в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России: «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства».