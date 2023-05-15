Граждан принудительно смогут перемещать из регионов с военным положением

К примеру, согласно этим же поправкам, при введении ВП губернатор вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центризбирком предложение о проведении выборов на территории региона. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления такого предложения проводит консультации с Минобороны и ФСБ, по итогам которых принимает решение о назначении выборов или отклоняет предложение губернатора. В случае назначения выборов ЦИК информирует об этом президента, в случае отклонения – губернатора. Если подготовка и проведение выборов в такой ситуации представляют угрозу жизни и здоровью граждан, то комиссия информирует об этом главу государства.