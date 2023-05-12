Эвакуированные с прифронтовых территорий Запорожской области вернутся в свои дома ко дню выборов

Эвакуированные с прифронтовых территорий Запорожской области вернутся в свои дома ко дню выборовРегиональная администрация не планирует вводить дистанционное голосование
Эвакуация жителей близких к линии соприкосновения территорий Запорожской области, объявленная врио губернатора Евгением Балицким 5 мая, будет носить временный характер, сообщил «Ведомостям» член главного совета региональной администрации, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, людей вывозят «максимум на несколько недель для понимания ситуации на фронте».
«В преддверии так называемого контрнаступления ВСУ мы должны сделать все, чтобы обеспечить безопасность местных жителей», – пояснил Рогов, уточнив, что люди смогут вернуться в свои дома до единого дня голосования (ЕДГ) 10 сентября. Таким образом, по словам члена главного совета администрации Запорожской области, никаких изменений в нормативно-правовую базу в части выездного или дистанционного голосования сейчас вносить не планируется.