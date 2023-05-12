Эвакуированные с прифронтовых территорий Запорожской области вернутся в свои дома ко дню выборов

«В преддверии так называемого контрнаступления ВСУ мы должны сделать все, чтобы обеспечить безопасность местных жителей», – пояснил Рогов, уточнив, что люди смогут вернуться в свои дома до единого дня голосования (ЕДГ) 10 сентября. Таким образом, по словам члена главного совета администрации Запорожской области, никаких изменений в нормативно-правовую базу в части выездного или дистанционного голосования сейчас вносить не планируется.