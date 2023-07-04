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Политика

Киев временно запретил перевозки сельхозтоваров по железной дороге в Венгрию

Ведомости

Контролируемая государством «Украинская железная дорога» временно запретила перевозки сельскохозяйственных товаров в Венгрию, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Речь идет о запрете для ЗАО «MMV» (MMV Magyar Maganvasut Zrt.) перевозок пшеницы и меслина, кукурузы, семян подсолнечника и семян рапса. Ограничение действует с 30 июня по 16 сентября. Помимо этого Украина ввела «до отмены» запрет на поставки любых товаров в Иран.

В конце июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «неправильным пониманием ситуации» мнение о том, что Украина может одержать верх в конфликте над Россией. Политик заявил, что единственный способ спасти Украину – это начать переговоры и достичь с Россией соглашения по архитектуре безопасности.

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Вместе с этим Венгрия неоднократно заявляла о провале санкций Евросоюза против России, а официальные лица страны призывали ЕС прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Министр иностранных дел Петер Сийярто также говорил о намерении блокировать военную помощь ЕС для Украины до отмены санкций в отношении венгерского OTP Bank, которые ввел Киев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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