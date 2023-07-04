Киев временно запретил перевозки сельхозтоваров по железной дороге в Венгрию
Контролируемая государством «Украинская железная дорога» временно запретила перевозки сельскохозяйственных товаров в Венгрию, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Речь идет о запрете для ЗАО «MMV» (MMV Magyar Maganvasut Zrt.) перевозок пшеницы и меслина, кукурузы, семян подсолнечника и семян рапса. Ограничение действует с 30 июня по 16 сентября. Помимо этого Украина ввела «до отмены» запрет на поставки любых товаров в Иран.
В конце июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «неправильным пониманием ситуации» мнение о том, что Украина может одержать верх в конфликте над Россией. Политик заявил, что единственный способ спасти Украину – это начать переговоры и достичь с Россией соглашения по архитектуре безопасности.
Вместе с этим Венгрия неоднократно заявляла о провале санкций Евросоюза против России, а официальные лица страны призывали ЕС прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Министр иностранных дел Петер Сийярто также говорил о намерении блокировать военную помощь ЕС для Украины до отмены санкций в отношении венгерского OTP Bank, которые ввел Киев.