Киев временно запретил перевозки сельхозтоваров по железной дороге в Венгрию

Вместе с этим Венгрия неоднократно заявляла о провале санкций Евросоюза против России, а официальные лица страны призывали ЕС прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Министр иностранных дел Петер Сийярто также говорил о намерении блокировать военную помощь ЕС для Украины до отмены санкций в отношении венгерского OTP Bank, которые ввел Киев.