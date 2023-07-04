СМИ: сын Байдена посещал Белый дом до обнаружения там кокаина

Ранее Хантер Байден признался в том, что страдал наркотической зависимостью, о чем он написал в своей книге. При этом в США также не утихает скандал, связанный с ноутбуком сына президента. На нем в ходе ремонта были обнаружены снимки и видеозаписи, на которых Хантер употребляет наркотики и находиться в компании проституток. Республиканцы уже несколько лет требуют от правоохранительных органов расследовать эту информацию, однако значимых подвижек в этом деле до сих пор не наблюдается.