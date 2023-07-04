СМИ: сын Байдена посещал Белый дом до обнаружения там кокаина
Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, совершил визит в Белый дом до обнаружения там кокаина, сообщила газета New York Post.
По данным газеты, в день обнаружения неизвестного порошка, который может являться кокаином, Хантер Байден был в Белом доме. При этом представитель Секретной службы Энтони Гульельми в интервью The Washington Post заявил, что проводятся дополнительные тесты на определение состава найденного порошка.
По данным издания The Hill, белый порошок по итогам тестирования оказался кокаином.
Сын действующего президента США уже фигурировал в скандалах, связанных с наркотиками и коррупцией. Ранее против Хантера были выдвинуты федеральные обвинения по итогам расследования прокурора Дэвида Вайса из штата Делавэра.
Само расследование было начато еще в 2018 г. и касалось изначально потенциальных нарушений налогового и антиотмывочного законодательств в иностранных деловых операциях, главным образом в КНР. В офисе прокурора Вайса сообщили, что Хантер Байден получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017 – 2018 гг. В итоге он заключил сделку со следствием, признавшись в неуплате налогов. Представители Республиканской партии эту сделку раскритиковали, назвав ее слишком мягкой.
Ранее Хантер Байден признался в том, что страдал наркотической зависимостью, о чем он написал в своей книге. При этом в США также не утихает скандал, связанный с ноутбуком сына президента. На нем в ходе ремонта были обнаружены снимки и видеозаписи, на которых Хантер употребляет наркотики и находиться в компании проституток. Республиканцы уже несколько лет требуют от правоохранительных органов расследовать эту информацию, однако значимых подвижек в этом деле до сих пор не наблюдается.