Трутнев пригрозил увольнением проректорам вузов без патриотических объединений

Вице-премьер отметил, что наличие патриотических объединений в вузе станет «проходным экзаменом» на его встрече с проректорами вузов по воспитательной работе. «Если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора», – пояснил Трутнев (цитата по ТАСС).