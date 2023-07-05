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Трутнев пригрозил увольнением проректорам вузов без патриотических объединений

Ведомости

Проректоры по воспитательной работе в вузах могут будут уволены, если выяснится, что в учебном заведении нет патриотического движения. Об этом сообщил вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Вице-премьер отметил, что наличие патриотических объединений в вузе станет «проходным экзаменом» на его встрече с проректорами вузов по воспитательной работе. «Если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора», – пояснил Трутнев (цитата по ТАСС).

Эту тему полпред пообещал обсудить также с Минобрнауки и Минобороны. По его мнению, патриотические объединения должны быть в каждом учебном заведении России.

С 1 сентября в российских вузах появится курс «Основы российской государственности». Занятия нацелены на формирование у студентов «осознания принадлежности к российскому обществу, развития чувства гражданственности», а также на создание «духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности», которая знает об «особенностях исторического пути» России и «самобытность ее политической организации».

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Модуль был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Курс будет включать лекционные и семинарские часы, в общей сложности он рассчитан на 72 часа, в том числе 18–20 часов придется на внеаудиторную нагрузку.

Кроме того, с нового учебного года в школах вводится предмет «Основы безопасности и защита Родины». Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что на занятиях школьники получат знания о том, «какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших ВС».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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