Трутнев пригрозил увольнением проректорам вузов без патриотических объединений
Проректоры по воспитательной работе в вузах могут будут уволены, если выяснится, что в учебном заведении нет патриотического движения. Об этом сообщил вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Вице-премьер отметил, что наличие патриотических объединений в вузе станет «проходным экзаменом» на его встрече с проректорами вузов по воспитательной работе. «Если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора», – пояснил Трутнев (цитата по ТАСС).
Эту тему полпред пообещал обсудить также с Минобрнауки и Минобороны. По его мнению, патриотические объединения должны быть в каждом учебном заведении России.
С 1 сентября в российских вузах появится курс «Основы российской государственности». Занятия нацелены на формирование у студентов «осознания принадлежности к российскому обществу, развития чувства гражданственности», а также на создание «духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности», которая знает об «особенностях исторического пути» России и «самобытность ее политической организации».
Модуль был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Курс будет включать лекционные и семинарские часы, в общей сложности он рассчитан на 72 часа, в том числе 18–20 часов придется на внеаудиторную нагрузку.
Кроме того, с нового учебного года в школах вводится предмет «Основы безопасности и защита Родины». Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что на занятиях школьники получат знания о том, «какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших ВС».