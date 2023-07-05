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Политика

Лондон вывел из санкционного списка российскую компанию «Синс авиа»

Ведомости

Великобритания сняла санкции с российской компании «Синс авиа», которую внесли в ограничительный список из-за предположительных связей с армией Мьянмы. Это следует из опубликованного на сайте правительства королевства документа.

«Следующее наименование было удалено из единого санкционного списка и больше не подлежит замораживанию активов: ООО "Торговый дом "Синс авиа"», – говорится в тексте документа.

«Синс авиа» попала под ограничения королевства летом 2022 г. По версии властей Великобритании, компания поставляла запчасти и обеспечивала техническое обслуживание самолетов для вооруженных сил Мьянмы после военного переворота, который произошел в феврале 2021 г.

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Санкции против авиапромышленности России начали вводить после начала военной операции на Украине. Под ограничения стран ЕС, США, Канады и др. попали и частные, и государственные компании. Кроме того, эти страны, в числе которых и Великобритания, закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.

В январе глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные санкции в отношении сферы авиации направлены на ее уничтожение в России. Россия, как отмечал Нерадько, по-прежнему взаимодействует с авиационными властями дружественных стран, с международными организациями, которые работают в сфере гражданской авиации, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из государств, которые ввели санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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