Лондон вывел из санкционного списка российскую компанию «Синс авиа»

В январе глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные санкции в отношении сферы авиации направлены на ее уничтожение в России. Россия, как отмечал Нерадько, по-прежнему взаимодействует с авиационными властями дружественных стран, с международными организациями, которые работают в сфере гражданской авиации, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из государств, которые ввели санкции.