Лондон вывел из санкционного списка российскую компанию «Синс авиа»
Великобритания сняла санкции с российской компании «Синс авиа», которую внесли в ограничительный список из-за предположительных связей с армией Мьянмы. Это следует из опубликованного на сайте правительства королевства документа.
«Следующее наименование было удалено из единого санкционного списка и больше не подлежит замораживанию активов: ООО "Торговый дом "Синс авиа"», – говорится в тексте документа.
«Синс авиа» попала под ограничения королевства летом 2022 г. По версии властей Великобритании, компания поставляла запчасти и обеспечивала техническое обслуживание самолетов для вооруженных сил Мьянмы после военного переворота, который произошел в феврале 2021 г.
Санкции против авиапромышленности России начали вводить после начала военной операции на Украине. Под ограничения стран ЕС, США, Канады и др. попали и частные, и государственные компании. Кроме того, эти страны, в числе которых и Великобритания, закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.
В январе глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные санкции в отношении сферы авиации направлены на ее уничтожение в России. Россия, как отмечал Нерадько, по-прежнему взаимодействует с авиационными властями дружественных стран, с международными организациями, которые работают в сфере гражданской авиации, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из государств, которые ввели санкции.