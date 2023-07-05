Медведев назвал условие для завершения спецоперации «за несколько дней»

«Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней», – сказал он.