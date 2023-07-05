Медведев назвал условие для завершения спецоперации «за несколько дней»
Спецоперация на Украине может быть завершена в течение нескольких дней, если западные страны прекратят поставлять оружие и технику ВСУ. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
«Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней», – сказал он.
Медведев также отметил, что любая война может быть завершена очень быстро – либо при подписании мирного договора, либо при использовании ядерного оружия, как это сделали США в 1945 г., когда «они разбомбили два японских города», напомнил Медведев. «Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена – жизнь почти 300 000 мирных граждан», – сказал он.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.