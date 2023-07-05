Газета
Политика

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Ведомости

За последние сутки российская армия отразила атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке от 5 июля.

«В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях», – говорится в сообщении.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

На Донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отбили девять атак противника в районах Белогоровки, Первомайского, Северного, Невельского и Красногоровки ДНР. Также в районе Артемовска российские военные поразили три скопления живой силы и техники ВСУ.

На Краснолиманском направлении была пресечена атака ВСУ около Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, в ДНР российские войска обнаружили две группы украинских диверсантов. 

На Южнодонецком направлении ВСУ предприняли пять попыток атаковать российские позиции, все они были отбиты, подчеркивает Минобороны. Также в районе Угледара российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов. 

Ранее по теме: Минобороны сообщило об отражении десяти атак ВСУ на Донецком направлении

На Запорожском направлении было отражено наступление ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. В районе Луговского, Марфополя и Мирного была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

За сутки на этих четырех направлениях ВСУ потеряли более 680 военнослужащих, четыре танка, пять бронированных машин и др., следует из сводки российского ведомства. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 449 самолетов, 241 вертолет, почти 4900 беспилотников, а также более 10 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных