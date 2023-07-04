Минобороны сообщило об отражении десяти атак ВСУ на Донецком направлении
Российские силы отразили десять атак украинской стороны на донецком направлении в районах сел Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и др., сообщается в сегодняшней сводке Минобороны.
«В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей», – говорится в сообщении.
На краснолиманском направлении ВС России отразили четыре атаки противника, на купянском – одну, отметили в Минобороны. Кроме того российская сторона уничтожила полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в ДНР, аналогичные склады 47-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области и 67-й бригады территориальной обороны в Харьковской области.
В ДНР в небе над Григоровкой был сбит украинский Су-25, а над Новогродовкой – вертолет Ми-8.
В своей предыдущей сводке от 3 июля Минобороны сообщало о попытках ВСУ наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили девять атак противника, а на краснолиманском – четыре. Кроме того в Херсонской области был сбит украинский Су-27.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ.