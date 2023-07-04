Минобороны сообщило об отражении десяти атак ВСУ на Донецком направлении

В своей предыдущей сводке от 3 июля Минобороны сообщало о попытках ВСУ наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили девять атак противника, а на краснолиманском – четыре. Кроме того в Херсонской области был сбит украинский Су-27.