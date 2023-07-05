Шольц поддержал сокращение программы родительских пособий в Германии

Сейчас в ФРГ претендовать на такие пособия могут семьи, чей совокупный доход не превышает 300 000 евро в год, что, по оценке Шольца, «очень-очень много». Проект предлагает снижение этого порога до 150 000 евро. Некоторые депутаты Бундестага, отмечает издание, обвинили после этого Шольца и правительство в невыполнении своих обещаний по защите детей.