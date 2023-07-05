Шольц поддержал сокращение программы родительских пособий в Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал в ходе своего выступления в парламенте инициативу о сокращении программы выплат семьям с двумя и более детьми на фоне роста оборонных расходов, пишет Spiegel.
Сейчас в ФРГ претендовать на такие пособия могут семьи, чей совокупный доход не превышает 300 000 евро в год, что, по оценке Шольца, «очень-очень много». Проект предлагает снижение этого порога до 150 000 евро. Некоторые депутаты Бундестага, отмечает издание, обвинили после этого Шольца и правительство в невыполнении своих обещаний по защите детей.
Сам канцлер назвал обеспечение безопасности Германии и увеличение расходов на оборону вызовом для всего бюджета, передает «РИА Новости». Представленный правящей коалицией проект бюджета преполагает сокращение госрасходов почти по всем статьям, кроме обороны.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.
В конце мая стало известно, что Украина запросила у Германии поставку дальнобойных ракет Taurus с дальностью полета до 500 км. По данным Der Spiegel, ФРГ закупила порядка 600 Taurus 10 лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. 30 мая министр обороны Украины Алексей Резников призвал ФРГ поставить такое оружие Киеву. 2 июля Шольц заявил о нежелании Германии поставлять Украине оружие большой дальности.