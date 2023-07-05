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Небензя: генсек ООН не нашел мужества признать преступления Киева против детей

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать ответственность властей Украины за преступления против детей, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Дипломат отметил в ходе открытых дебатов Совбеза ООН, что в представленном от имени Гутерриша докладе зафиксировано 80 случаев убийств детей и сотни случаев калечения детей со стороны ВСУ. При этом Украина в докладе не внесена в список стран, совершающих преступления против детей, а Россия – включена, отметил он.

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«Очевидно, что генсекретарь принял политическое решение. Нельзя не признать – для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество, сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генсекретарь в себе не нашел», – заявил Небензя.

Западные страны, входящие в СБ, исходят из того, что Украина таких преступлений не совершает, поскольку им важно «покрыть преступления Киева, в которые эти страны сами замешаны», считает Небензя. Так происходит из-за того, что разрушение гражданских объектов на российской территории происходит в результате использования западного оружия обученными на Западе украинскими военными, добавил постпред. В связи с этим Россия создала парламентскую комиссию по расследованию преступлений Киева в отношении детей, сказал Небензя.

Первое заседание этой комиссии, в состав которой вошли 13 депутатов и 13 сенаторов прошло 30 июня. Комиссию возглавляют зампред Госдумы Анна Кузнецова и зампред Совета Федерации Галина Карелова. В Госдуме отмечают, что инициированное парламентское расследование должно сформировать доказательную базу и устранить причины преступлений в отношении детей.

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19 июня Верховная рада Украины опубликовала обращение к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, Верховному комиссару по делам беженцев ООН о якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти заявления ложными и циничными. По ее данным, из республик Донбасса и с опасных территорий Украины было эвакуировано в Россию более 2 млн человек. Из них 325 000 – дети. Она уточнила, что все люди уехали добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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