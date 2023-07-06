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Пушилин: вся Клещеевка находится под контролем России

Ведомости

Село Клещеевка в ДНР полностью находится под контролем России. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Действительно, это было одно из очередных действий противника, они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие ВС РФ, все сделали грамотно. И на вчерашний день созванивался с командованием – все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Пушилин отметил, что ситуация в районе Клещеевки «всегда напряженная».

5 июля «РИА Новости» со ссылкой на источник в командовании Южной группировки войск писало, что российские военные пресекли еще одну попытку контратаки противника под Клещеевкой. В тот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин опроверг информацию о переходе села под контроль Украины. По его словам, Киев распространяет фейки в СМИ, поскольку не может добиться успехов на фронте.

Ранее сегодня, 6 июля, начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ВСУ в районе села. Согласно сводке военного ведомства, опубликованной 5 июля, за последние сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Минобороны сообщило о взятии Клещеевки 20 января 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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