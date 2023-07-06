Пушилин: вся Клещеевка находится под контролем России

5 июля «РИА Новости» со ссылкой на источник в командовании Южной группировки войск писало, что российские военные пресекли еще одну попытку контратаки противника под Клещеевкой. В тот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин опроверг информацию о переходе села под контроль Украины. По его словам, Киев распространяет фейки в СМИ, поскольку не может добиться успехов на фронте.