Пушилин: вся Клещеевка находится под контролем России
Село Клещеевка в ДНР полностью находится под контролем России. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Действительно, это было одно из очередных действий противника, они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие ВС РФ, все сделали грамотно. И на вчерашний день созванивался с командованием – все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Пушилин отметил, что ситуация в районе Клещеевки «всегда напряженная».
5 июля «РИА Новости» со ссылкой на источник в командовании Южной группировки войск писало, что российские военные пресекли еще одну попытку контратаки противника под Клещеевкой. В тот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин опроверг информацию о переходе села под контроль Украины. По его словам, Киев распространяет фейки в СМИ, поскольку не может добиться успехов на фронте.
Ранее сегодня, 6 июля, начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ВСУ в районе села. Согласно сводке военного ведомства, опубликованной 5 июля, за последние сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Минобороны сообщило о взятии Клещеевки 20 января 2023 г.