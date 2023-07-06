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В Минобороны сообщили об ударе по позициям ВСУ в районе Клещеевки

Ведомости

Российские войска нанесли ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадима Астафьева.

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населенного пункта Клещеевка», – рассказал он.

Астафьев уточнил, что экипаж вертолета Ми-35 при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожил украинский бронетранспортер.

4 июля Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении, в том числе в районе Клещеевки. Накануне, 5 июля, «РИА Новости» со ссылкой на источник в командовании Южной группировки войск писали, что российские военные пересекли еще одну попытку контратаки противника под селом.

Согласно сводке военного ведомства, опубликованной 5 июля, за последние сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. На этих четырех направлениях противник потерял более 680 военнослужащих, четыре танка, пять бронированных машин и др., следует из сообщения Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 449 самолетов, 241 вертолет, почти 4900 беспилотников, а также более 10 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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