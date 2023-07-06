В Минобороны сообщили об ударе по позициям ВСУ в районе Клещеевки
Российские войска нанесли ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадима Астафьева.
«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населенного пункта Клещеевка», – рассказал он.
Астафьев уточнил, что экипаж вертолета Ми-35 при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожил украинский бронетранспортер.
Согласно сводке военного ведомства, опубликованной 5 июля, за последние сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. На этих четырех направлениях противник потерял более 680 военнослужащих, четыре танка, пять бронированных машин и др., следует из сообщения Минобороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 449 самолетов, 241 вертолет, почти 4900 беспилотников, а также более 10 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.