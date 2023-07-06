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Политика

Посольство предостерегло россиян от поездок в Германию из-за случаев конфискации машин

Ведомости

Посольство России в Германии призывает россиян воздержаться от поездок в ФРГ до прояснения ситуации с конфискацией автомобилей граждан РФ. Сообщение об этом опубликовано на сайте дипмиссии. 

«До прояснения ситуации (соответствующие шаги посольством и консульскими представительствами предприняты) убедительно рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами», – говорится в сообщении. 

Посольство подтвердило несколько случаев изъятия автомобилей, зарегистрированных в России, немецкими властями. Берлин ссылается на ст. 3i Регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 г., которая запрещает продажу и ввоз в страны ЕС ряда товаров, включая машины, если они произведены в России или экспортированы из страны. Власти ФРГ утверждают, что россияне, въезжающие в страну на личных автомобилях, нарушают закон ФРГ «О внешней торговле».

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В посольстве отметили, что германская сторона игнорирует аргументы о частной собственности, использовании автомобиля в личных целях и временном нахождении машины на территории ФРГ. Более того, россиянам угрожают возможным уголовным преследованием, добавили в дипмиссии.

Накануне, 5 июля, РБК со ссылкой на ответ таможни ФРГ сообщил, что немецкие власти считают въезд в Германию из России на личном автомобиле основанием для ареста транспорта. «В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров или груза. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств», – пояснили изданию в таможне. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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