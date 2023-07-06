Посольство предостерегло россиян от поездок в Германию из-за случаев конфискации машин

Посольство подтвердило несколько случаев изъятия автомобилей, зарегистрированных в России, немецкими властями. Берлин ссылается на ст. 3i Регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 г., которая запрещает продажу и ввоз в страны ЕС ряда товаров, включая машины, если они произведены в России или экспортированы из страны. Власти ФРГ утверждают, что россияне, въезжающие в страну на личных автомобилях, нарушают закон ФРГ «О внешней торговле».