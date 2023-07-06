Путин обсудил с губернатором Ставропольского края меры поддержки участников спецоперации

Также губернатор поделился впечатлениями от поездки в ЛНР. По его словам, он еще нигде не видел «такой разрухи». Владимиров рассказал, что дети сидят в школах за старыми партами, которые «держатся за счет краски». В больницах, продолжил глава Ставропольского края, нет ни медикаментов, ни оборудования. Он добавил, что край уже потратил 3,8 млрд руб. на ремонт объектов инфраструктуры, включая школы и дороги, в ЛНР.