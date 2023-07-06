Путин обсудил с губернатором Ставропольского края меры поддержки участников спецоперации
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы обсуждались социально-экономические показатели региона, ситуация в сельском хозяйстве и здравоохранении. Также были подняты вопросы о мерах поддержки участников спецоперации и их семей.
«Выплаты погибшим – 3 млн [руб.] в семью сразу отдаем. Если парня ранили не тяжело, 500 000 [руб.], если с увечьями, то миллион [руб.]. Если награжден государственной наградой, то миллион [руб.] платим», – сказал Владимиров.
Он добавил, что в 2022 г. Ставропольский край выделил на поддержку семей военнослужащих 3,8 млрд руб. На помощь мобилизованным и им семьям было направлено 638 млн руб., уточнил он. В ответ Путин призвал «не жадничать» и продолжать помогать семьям.
Владимиров отметил, что в Ставропольском крае принят закон, согласно которому дети участников спецоперации могут бесплатно учиться в любом вузе, если стоимость обучения не превышает 200 000 руб.
Также губернатор поделился впечатлениями от поездки в ЛНР. По его словам, он еще нигде не видел «такой разрухи». Владимиров рассказал, что дети сидят в школах за старыми партами, которые «держатся за счет краски». В больницах, продолжил глава Ставропольского края, нет ни медикаментов, ни оборудования. Он добавил, что край уже потратил 3,8 млрд руб. на ремонт объектов инфраструктуры, включая школы и дороги, в ЛНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В сентябре прошлого года в стране прошла частичная мобилизация. В связи с этим российские власти приняли ряд мер, направленных на поддержку мобилизованных и их семей, включая единовременную выплату, кредитные каникулы и трудовые гарантии. Также меры поддержки действуют в отношении военнослужащих и их семей.