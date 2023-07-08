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Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах Южного военного округа

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу проверил подготовку военных-контрактиков вновь формируемых частей и соединений на полигонах Южного военного округа, сообщили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что с военнослужащими проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке и др. Курс интенсивной подготовки занимает 38 дней.

«Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв». Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки», – говорится в сообщении министерства.

Представители командования доложили Шойгу о том, как строится организация подготовки: занятия проводятся под руководством офицеров с боевым опытом, полученным в рамках спецоперации. Ее проходят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. На момент визита Шойгу на полигонах проходило боевое слаживание.

Ранее подразделения уже прошли одиночную подготовку, после слаживания на полигонах военнослужащие будут направлены на места дислокации, где будет проведено боевое слаживание в составе воинских частей.

«Министр обороны РФ лично проверил отработку контрактниками навыков по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, в том числе в условиях городского боя», – добавили в Минобороны.

18 мая Шойгу проверял ход подготовки военнослужащих по контракту в Западном военном округе. В министерстве также сообщали, что там военнослужащие проходят как одиночную подготовку, так и боевое слаживание в составе отделений и взводов. После этого они направляются в пункты постоянной дислокации, где проходят подготовку в составе своего подразделения и воинской части.

5 мая Шойгу посетил Южный военный округ, где проверил готовность военной техники и вооружения для нужд спецоперации. В ходе визита министру представили новые партии современных танков, боевых бронированных машин и другой техники для снабжения российских войск. Кроме того, Шойгу проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и военной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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