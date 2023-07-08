Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах Южного военного округа

18 мая Шойгу проверял ход подготовки военнослужащих по контракту в Западном военном округе. В министерстве также сообщали, что там военнослужащие проходят как одиночную подготовку, так и боевое слаживание в составе отделений и взводов. После этого они направляются в пункты постоянной дислокации, где проходят подготовку в составе своего подразделения и воинской части.