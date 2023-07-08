Российских спортсменов допустят к Азиатским играм в нейтральном статусе
До 500 спортсменов из России и Белоруссии смогут участвовать в нейтральном статусе в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу осенью этого года, пишет Insidethegames.
По информации издания, участие в соревнованиях в Китае позволит спортсменам пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 г. в Париже.
«Руководящие органы каждого из 31 вида спорта, включенного в программу Париж-2024, должны будут решить, разрешат ли они спортсменам из России и Беларуси принять участие в мероприятии», – пишет издание.
Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября. Российские и белорусские спортсмены выступят под нейтральным флагом и не будут претендовать на медали, им также запретят использовать национальную символику, говорится в материале.
В конце января Олимпийский совет Азии (OCA) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в летних Азиатских играх этого года при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня президент российского спортивного комитета Станислав Поздняков на вопрос о возможности участия российской команды в Азиатских играх заявил, что в рекомендациях МОК заложены «политические требования, которые являются абсолютно неприемлемыми».
28 марта президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны осудить боевые действия на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами нацбезопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта.
В апреле Поздняков сообщил, что российский комитет разработает собственные рекомендации общероссийских спортивных федераций в отношении МОК. 25 мая он осудил подписание российскими спортсменами деклараций политического характера для участия в международных соревнованиях, а комитет пообещал «восстанавливать справедливость».