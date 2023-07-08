Российских спортсменов допустят к Азиатским играм в нейтральном статусе

28 марта президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны осудить боевые действия на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами нацбезопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта.