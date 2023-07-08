Минобороны сообщило о поражении склада ВСУ со снарядами для HIMARS
Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили ряд объектов, используемых для снабжения украинских войск в зоне проведения спецоперации, говорится в очередной сводке Минобороны РФ.
Так, в городе Запорожье была поражена база горючего для военной техники ВСУ, а в районе Михайловки в ДНР – склад хранения реактивных снарядов для американских РСЗО HIMARS. Кроме того, под Авдеевкой в этом же регионе был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
В районах Новолюбовки в ЛНР и Серебрянки в ДНР были поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Аналогичный склад 65-й механизированной бригады противника был уничтожен в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.
ВСУ за минувшие сутки предприняли неудачные попытки наступления на трех направлениях, отметили в Минобороны. На донецком направлении таких атак было сразу девять, все они были отражены, украинская сторона в ходе боев потеряла три танка и шесть боевых бронированных машин.
Кроме того, за сутки были пресечены действия украинских диверсионно-разведывательных групп в районе сел Торское и Урожайное в ДНР, Дорожнянка в Запорожской области. В районах населенных пунктов Марфополь и Работино Запорожской области были отражены две разведки боем со стороны ВСУ.
В своей сводке от 7 июля Минобороны сообщало об отражении попыток наступления ВСУ на донецком, краснолиманском и южно-донецком направлениях. Ранее сегодня Минобороны сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил подготовку военных-контрактиков вновь формируемых частей и соединений на полигонах Южного военного округа.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ.