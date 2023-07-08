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Минобороны сообщило о поражении склада ВСУ со снарядами для HIMARS

Ведомости

Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили ряд объектов, используемых для снабжения украинских войск в зоне проведения спецоперации, говорится в очередной сводке Минобороны РФ.

Так, в городе Запорожье была поражена база горючего для военной техники ВСУ, а в районе Михайловки в ДНР – склад хранения реактивных снарядов для американских РСЗО HIMARS. Кроме того, под Авдеевкой в этом же регионе был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

В районах Новолюбовки в ЛНР и Серебрянки в ДНР были поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Аналогичный склад 65-й механизированной бригады противника был уничтожен в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.

ВСУ за минувшие сутки предприняли неудачные попытки наступления на трех направлениях, отметили в Минобороны. На донецком направлении таких атак было сразу девять, все они были отражены, украинская сторона в ходе боев потеряла три танка и шесть боевых бронированных машин.

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Кроме того, за сутки были пресечены действия украинских диверсионно-разведывательных групп в районе сел Торское и Урожайное в ДНР, Дорожнянка в Запорожской области. В районах населенных пунктов Марфополь и Работино Запорожской области были отражены две разведки боем со стороны ВСУ.

В своей сводке от 7 июля Минобороны сообщало об отражении попыток наступления ВСУ на донецком, краснолиманском и южно-донецком направлениях. Ранее сегодня Минобороны сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил подготовку военных-контрактиков вновь формируемых частей и соединений на полигонах Южного военного округа.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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