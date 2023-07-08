Минобороны сообщило о поражении склада ВСУ со снарядами для HIMARS

Так, в городе Запорожье была поражена база горючего для военной техники ВСУ, а в районе Михайловки в ДНР – склад хранения реактивных снарядов для американских РСЗО HIMARS. Кроме того, под Авдеевкой в этом же регионе был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.