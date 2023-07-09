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Политика

Италия снимет 10-летний запрет на полеты гражданской авиации Ливии

Ведомости

Италия сняла 10-летний запрет на полеты ливийских самолетов на свою территорию. Об этом сообщил премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба.

«Правительство Италии проинформировало о своем решении снять воздушное эмбарго, введенное в отношении ливийской гражданской авиации 10 лет назад», – написал он в Twitter. Он также поблагодарил итальянского премьер-министра Джорджу Мелони и уточнил, что полет могут возобновиться уже в сентябре этого года.

26 июня Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в Ливии. Как отмечал российский посол в Триполи Айдар Аганин, условия безопасности в Ливии улучшились, «страна фактически перешла к фазе мирного развития, разногласия между ливийскими политиками решаются через диалог». 

В 2013 г. из-за обострения ситуации в Ливии и попытки нападения на посольство российские дипломаты были эвакуированы в Тунис, а впоследствии самолет привез их в Москву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в 2020 г. сообщил, что Россия возобновляет деятельность посольства в Ливии, но базироваться оно будет в Тунисе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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