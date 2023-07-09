Италия снимет 10-летний запрет на полеты гражданской авиации Ливии

В 2013 г. из-за обострения ситуации в Ливии и попытки нападения на посольство российские дипломаты были эвакуированы в Тунис, а впоследствии самолет привез их в Москву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в 2020 г. сообщил, что Россия возобновляет деятельность посольства в Ливии, но базироваться оно будет в Тунисе.