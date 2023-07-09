Италия снимет 10-летний запрет на полеты гражданской авиации Ливии
Италия сняла 10-летний запрет на полеты ливийских самолетов на свою территорию. Об этом сообщил премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба.
«Правительство Италии проинформировало о своем решении снять воздушное эмбарго, введенное в отношении ливийской гражданской авиации 10 лет назад», – написал он в Twitter. Он также поблагодарил итальянского премьер-министра Джорджу Мелони и уточнил, что полет могут возобновиться уже в сентябре этого года.
26 июня Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в Ливии. Как отмечал российский посол в Триполи Айдар Аганин, условия безопасности в Ливии улучшились, «страна фактически перешла к фазе мирного развития, разногласия между ливийскими политиками решаются через диалог».
В 2013 г. из-за обострения ситуации в Ливии и попытки нападения на посольство российские дипломаты были эвакуированы в Тунис, а впоследствии самолет привез их в Москву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в 2020 г. сообщил, что Россия возобновляет деятельность посольства в Ливии, но базироваться оно будет в Тунисе.