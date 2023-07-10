Кириенко: идеологическая война будет идти дольше военного конфликта на Украине
Россия обязательно победит в конфликте на Украине и достигнет поставленных целей, однако даже после урегулирования конфликта идеологическая война не закончится. Об этом заявил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко на открытии всероссийского форума «Дигория».
Он отметил, что в рамках конфликта на Украине идет «три войны». По его словам, сначала завершатся боевые действия, в которых Россия «обязательно победит». Дольше «горячей» фазы будет идти «экономическая война», считает Кириенко.
«Но самая длинная, самая сложная, самая долгая будет война смыслов, информационно-психологическая и идеологическая война», – сказал он (цитата по ТАСС).
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Украине военную и финансовую помощь. Российские власти не раз критиковали поставки западной техники Киеву, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт других стран.
В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что Запад развернул против России «не только военный, информационный, но и экономический фронт». Он подчеркнул, что западные страны «нигде ничего не добились и не добьются».
Москва также неоднократно говорила об информационной войне, которая ведется против России. Ранее сегодня директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что госдеп США поставил перед американскими СМИ задачу убедить россиян в «идее о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа».