Газета
Политика

Кириенко: идеологическая война будет идти дольше военного конфликта на Украине

Ведомости

Россия обязательно победит в конфликте на Украине и достигнет поставленных целей, однако даже после урегулирования конфликта идеологическая война не закончится. Об этом заявил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко на открытии всероссийского форума «Дигория».

Он отметил, что в рамках конфликта на Украине идет «три войны». По его словам, сначала завершатся боевые действия, в которых Россия «обязательно победит». Дольше «горячей» фазы будет идти «экономическая война», считает Кириенко.

«Но самая длинная, самая сложная, самая долгая будет война смыслов, информационно-психологическая и идеологическая война», – сказал он (цитата по ТАСС).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Украине военную и финансовую помощь. Российские власти не раз критиковали поставки западной техники Киеву, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт других стран.

Ранее по теме: Путин выразил уверенность в победе России

В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что Запад развернул против России «не только военный, информационный, но и экономический фронт». Он подчеркнул, что западные страны «нигде ничего не добились и не добьются». 

Москва также неоднократно говорила об информационной войне, которая ведется против России. Ранее сегодня директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что госдеп США поставил перед американскими СМИ задачу убедить россиян в «идее о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных