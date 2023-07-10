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Политика

Кремль продолжит диалог с Турцией после возвращения главарей «Азова»

Ведомости

Кремль надеется, что развитие отношений Турции с другими странами не будет направлено против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Россия и Турция имеют «достаточно тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные отношения», страны поддерживают контакты на разных уровнях. В выходные, например, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел.

«Есть определенные вопросы, по которым у нас имеются разногласия. Одновременно с этим как у современного государства у Турции есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной. Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас», – ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают укрепление отношений Киева и Анкары.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Москва будет обсуждать с турецкой стороной возвращение главарей «Азова», так как «это нарушение имевшихся договоренностей». «Как мы, собственно, уже и начали делать. Очень важно, что в отличие от целого ряда стран, так называемого, коллективного запада, Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком, на высшем уровне», – добавил Песков.

Россия будет и дальше использовать каналы диалога для того, чтобы разъяснять позицию страны. Москва также будет «учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях», подчеркнул Песков.

Ранее по теме: Эрдоган заявил, что прекращение конфликта на Украине упростит ее вступление в НАТО

7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже Зеленский сообщил о своем возвращении на Украину вместе с пятью командирами «Азова», которые оказались в Турции осенью 2022 г. после обмена военнопленными между Россией и Украиной. Ранее Зеленский сообщал, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине.

Песков ранее заявил, что такой шаг нарушает договоренности со стороны Киева и Анкары. При этом, по его словам, Турцию «вынудили» пойти на такой шаг в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля.

10 июля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин также сообщил, что на Украине начали строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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