Кремль продолжит диалог с Турцией после возвращения главарей «Азова»
Кремль надеется, что развитие отношений Турции с другими странами не будет направлено против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Россия и Турция имеют «достаточно тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные отношения», страны поддерживают контакты на разных уровнях. В выходные, например, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел.
«Есть определенные вопросы, по которым у нас имеются разногласия. Одновременно с этим как у современного государства у Турции есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной. Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас», – ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают укрепление отношений Киева и Анкары.
Пресс-секретарь президента уточнил, что Москва будет обсуждать с турецкой стороной возвращение главарей «Азова», так как «это нарушение имевшихся договоренностей». «Как мы, собственно, уже и начали делать. Очень важно, что в отличие от целого ряда стран, так называемого, коллективного запада, Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком, на высшем уровне», – добавил Песков.
Россия будет и дальше использовать каналы диалога для того, чтобы разъяснять позицию страны. Москва также будет «учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях», подчеркнул Песков.
7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже Зеленский сообщил о своем возвращении на Украину вместе с пятью командирами «Азова», которые оказались в Турции осенью 2022 г. после обмена военнопленными между Россией и Украиной. Ранее Зеленский сообщал, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине.
Песков ранее заявил, что такой шаг нарушает договоренности со стороны Киева и Анкары. При этом, по его словам, Турцию «вынудили» пойти на такой шаг в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля.
10 июля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин также сообщил, что на Украине начали строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.