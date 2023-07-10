Кремль продолжит диалог с Турцией после возвращения главарей «Азова»

«Есть определенные вопросы, по которым у нас имеются разногласия. Одновременно с этим как у современного государства у Турции есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной. Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас», – ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают укрепление отношений Киева и Анкары.