На Украине начали строительство завода по производству Bayraktar

«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).