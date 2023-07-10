На Украине начали строительство завода по производству Bayraktar
На Украине начали строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
8 июля Камышин сообщил о подписании меморандума с Турцией о развитии на Украине производства беспилотников. В тот же день в республике прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Осенью 2021 г. Украина и компания – производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации дронов.
Летом прошлого года украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству беспилотников. При этом закупать турецкие Bayraktar TB2 Украина начала еще в 2019 г.
27 мая этого года директор четвертого европейского департамента министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон заявил, что передача Турцией вооружений и техники Украине противоречат намерениям Анкары возобновить переговоры между Москвой и Киевом и никак не сочетаются с ролью посредника.