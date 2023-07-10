Кремль: Киев пытается надавить на страны НАТО в связи с вступлением в альянс
Украина пытается надавить на страны НАТО, чтобы те продемонстрировали солидарность по вопросу ее вступления в альянс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили прокомментировать его слова президента США Джо Байдена о том, что сейчас «Украина не готова к членству в НАТО».
«Мы знаем, что сейчас ведется весьма оживленная дискуссия среди стран – членов Альянса, тем более в преддверии саммита НАТО. Мы знаем, что киевский режим пытается оказывать на всех давление самыми различными способами с тем, чтобы как можно больше стран в преддверии этого саммита продемонстрировали свою солидарность по этому вопросу», – ответил Песков.
При этом Песков добавил, что присоединение Украны к НАТО приведет к крайне негативным последствиям для «и так полуразрушенной архитектуры безопасности» Европы. Для России это же станет «абсолютной опасностью», на что потребуется «достаточно понятная и твердая» реакция.
Байден заявил 7 июля в интервью CNN, что сейчас неподходящее время для решения вопроса о вступлении Украины в НАТО по ряду причин. Главная – продолжающийся вооруженный конфликт с Россией, который вынудил бы соблюдать обязательства по защите «территории НАТО» в соответствии с пятой статьей договора об альянсе.
Кроме того, Байден отметил, что сейчас «Украина не готова к членству в НАТО», так как есть и другие требования к участникам альянса – к примеру, в части их демократизации.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. 16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в состоянии конфликта в НАТО. По его словам, это понимают как страны – члены блока, так и Киев. При этом, уточнил Столтенберг, «двери альянса открыты». Он отметил, что страны блока планируют обсудить на саммите НАТО гарантии безопасности для Украины.