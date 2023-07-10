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Политика

Кремль: Киев пытается надавить на страны НАТО в связи с вступлением в альянс

Ведомости

Украина пытается надавить на страны НАТО, чтобы те продемонстрировали солидарность по вопросу ее вступления в альянс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили прокомментировать его слова президента США Джо Байдена о том, что сейчас «Украина не готова к членству в НАТО».

«Мы знаем, что сейчас ведется весьма оживленная дискуссия среди стран – членов Альянса, тем более в преддверии саммита НАТО. Мы знаем, что киевский режим пытается оказывать на всех давление самыми различными способами с тем, чтобы как можно больше стран в преддверии этого саммита продемонстрировали свою солидарность по этому вопросу», – ответил Песков.

При этом Песков добавил, что присоединение Украны к НАТО приведет к крайне негативным последствиям для «и так полуразрушенной архитектуры безопасности» Европы. Для России это же станет «абсолютной опасностью», на что потребуется «достаточно понятная и твердая» реакция.

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Байден заявил 7 июля в интервью CNN, что сейчас неподходящее время для решения вопроса о вступлении Украины в НАТО по ряду причин. Главная – продолжающийся вооруженный конфликт с Россией, который вынудил бы соблюдать обязательства по защите «территории НАТО» в соответствии с пятой статьей договора об альянсе.

Кроме того, Байден отметил, что сейчас «Украина не готова к членству в НАТО», так как есть и другие требования к участникам альянса – к примеру, в части их демократизации.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. 16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в состоянии конфликта в НАТО. По его словам, это понимают как страны – члены блока, так и Киев. При этом, уточнил Столтенберг, «двери альянса открыты». Он отметил, что страны блока планируют обсудить на саммите НАТО гарантии безопасности для Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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