Кремль: Киев пытается надавить на страны НАТО в связи с вступлением в альянс

«Мы знаем, что сейчас ведется весьма оживленная дискуссия среди стран – членов Альянса, тем более в преддверии саммита НАТО. Мы знаем, что киевский режим пытается оказывать на всех давление самыми различными способами с тем, чтобы как можно больше стран в преддверии этого саммита продемонстрировали свою солидарность по этому вопросу», – ответил Песков.