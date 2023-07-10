В США заявили, что поддерживают вступление Турции в Евросоюз

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что поддерживает членство Анкары в ЕС. Однако, по его мнению, Швеция уже выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО. Он допустил, что «положительное решение» по этому вопросу может быть принято в Вильнюсе, где пройдет саммит альянса, пишет Reuters. Представитель Европейской комиссии отметил, что расширение НАТО и ЕС были «отдельными процессами». По его словам, «процесс вступления для каждой страны-кандидата основан на достоинствах каждой страны». Он также добавил, эти два процесса не могут быть связаны, сообщает агентство.