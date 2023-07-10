В США заявили, что поддерживают вступление Турции в Евросоюз
В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявили, что Соединенные Штаты всегда поддерживали Турцию на пути получения членства в Европейском союзе, но призвали разграничивать этот процесс со вступлением в НАТО Швеции. Об этом журналистам сообщил представитель СНБ США.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турции необходимо открыть путь в ЕС, взамен Анкара разблокирует путь Швеции в НАТО. «Я хочу обратиться к странам, которые тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет. Откройте Турции путь в Европейский союз. И мы откроем путь Швеции [в НАТО], как ранее сделали это для Финляндии», – подчеркнул он перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО. Он добавил, что почти все страны альянса являются членами союза.
«Соединенные Штаты всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Заявка Турции на получение членства и процесс [ее рассмотрения] – это дело между ЕС и Турцией. В центре нашего внимания находится Швеция, которая готова присоединиться к НАТО», – заявил официальный представитель СНБ, комментируя слова Эрдогана (цитата по ТАСС).
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что поддерживает членство Анкары в ЕС. Однако, по его мнению, Швеция уже выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО. Он допустил, что «положительное решение» по этому вопросу может быть принято в Вильнюсе, где пройдет саммит альянса, пишет Reuters. Представитель Европейской комиссии отметил, что расширение НАТО и ЕС были «отдельными процессами». По его словам, «процесс вступления для каждой страны-кандидата основан на достоинствах каждой страны». Он также добавил, эти два процесса не могут быть связаны, сообщает агентство.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В апреле Хельсинки официально стал 31-м членом военного блока. При этом Анкара до сих пор выступает против вступления в альянс Швеции, так как считает, что Стокгольм поддерживает террористов, включая активистов Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической). По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.