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В США заявили, что поддерживают вступление Турции в Евросоюз

Ведомости

В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявили, что Соединенные Штаты всегда поддерживали Турцию на пути получения членства в Европейском союзе, но призвали разграничивать этот процесс со вступлением в НАТО Швеции. Об этом журналистам сообщил представитель СНБ США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турции необходимо открыть путь в ЕС, взамен Анкара разблокирует путь Швеции в НАТО. «Я хочу обратиться к странам, которые тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет. Откройте Турции путь в Европейский союз. И мы откроем путь Швеции [в НАТО], как ранее сделали это для Финляндии», – подчеркнул он перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО. Он добавил, что почти все страны альянса являются членами союза.

«Соединенные Штаты всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Заявка Турции на получение членства и процесс [ее рассмотрения] – это дело между ЕС и Турцией. В центре нашего внимания находится Швеция, которая готова присоединиться к НАТО», – заявил официальный представитель СНБ, комментируя слова Эрдогана (цитата по ТАСС).

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что поддерживает членство Анкары в ЕС. Однако, по его мнению, Швеция уже выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО. Он допустил, что «положительное решение» по этому вопросу может быть принято в Вильнюсе, где пройдет саммит альянса, пишет Reuters. Представитель Европейской комиссии отметил, что расширение НАТО и ЕС были «отдельными процессами». По его словам, «процесс вступления для каждой страны-кандидата основан на достоинствах каждой страны». Он также добавил, эти два процесса не могут быть связаны, сообщает агентство.

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В апреле Хельсинки официально стал 31-м членом военного блока. При этом Анкара до сих пор выступает против вступления в альянс Швеции, так как считает, что Стокгольм поддерживает террористов, включая активистов Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической). По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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