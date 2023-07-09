Эрдоган провел переговоры с Байденом перед саммитом НАТО

8 июля после встречи с Зеленским, которая состоялась 7 июля, турецкий президент заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Помимо этого он заявил, что Турция приложила наибольшие усилия для прекращения конфликта путем переговоров на основе международного права. Он напомнил о первых встречах российско-украинских делегаций в Стамбуле в марте прошлого года и запуске при посредничестве Турции зерновой инициативы.