Эрдоган провел переговоры с Байденом перед саммитом НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом в преддверии саммита НАТО, сообщила администрация турецкого лидера.
«В ходе переговоров обсуждены вопросы членства Украины и Швеции в НАТО, поставок [истребителей] F-16, полноправной интеграции Турции в ЕС», – рассказали в представительстве (цитата по ТАСС).
Кроме того, президенты договорились встретиться на полях саммита альянса «для детального обсуждения двусторонних и региональных отношений».
Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sky News сообщил, что страны – члены НАТО выступят с единой позицией по членству Украины в альянсе на предстоящем саммите. Он также отметил, что «многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового».
8 июля после встречи с Зеленским, которая состоялась 7 июля, турецкий президент заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Помимо этого он заявил, что Турция приложила наибольшие усилия для прекращения конфликта путем переговоров на основе международного права. Он напомнил о первых встречах российско-украинских делегаций в Стамбуле в марте прошлого года и запуске при посредничестве Турции зерновой инициативы.