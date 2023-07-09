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Политика

Эрдоган провел переговоры с Байденом перед саммитом НАТО

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом в преддверии саммита НАТО, сообщила администрация турецкого лидера. 

«В ходе переговоров обсуждены вопросы членства Украины и Швеции в НАТО, поставок [истребителей] F-16, полноправной интеграции Турции в ЕС», – рассказали в представительстве (цитата по ТАСС).

Кроме того, президенты договорились встретиться на полях саммита альянса «для детального обсуждения двусторонних и региональных отношений».

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 

Ранее по теме: Столтенберг: НАТО на саммите выступит с единой позицией по членству Украины

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sky News сообщил, что страны – члены НАТО выступят с единой позицией по членству Украины в альянсе на предстоящем саммите. Он также отметил, что «многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового».

8 июля после встречи с Зеленским, которая состоялась 7 июля, турецкий президент заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Помимо этого он заявил, что Турция приложила наибольшие усилия для прекращения конфликта путем переговоров на основе международного права. Он напомнил о первых встречах российско-украинских делегаций в Стамбуле в марте прошлого года и запуске при посредничестве Турции зерновой инициативы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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