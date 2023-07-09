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Столтенберг: НАТО на саммите выступит с единой позицией по членству Украины

Ведомости

Страны – члены НАТО выступят с единой позицией по членству Украины в альянсе на предстоящем в Вильнюсе саммите организации. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sky News.

«Многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового. Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла», – сказал генсек (цитата по ТАСС). Он отметил, что члены блока найдут формулировку по поводу перспектив вступления Украины в организацию.

16 июня Столтенберг исключил вступление Украины в состоянии конфликта в НАТО. Он заявил, что это понимают и страны-члены, и сам Киев. Однако, по его словам, «двери альянса открыты», а альянс планирует обсудить на саммите гарантии безопасности для Украины.

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Похожее заявление 7 июля сделал президент США Джо Байден. По словам американского лидера, вступление Украины в НАТО является преждевременным.

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Осенью 2022 г. Столтенберг отметил, что Киеву следует сосредоточиться на сохранении своей независимости, а не на членстве в НАТО.

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В Кремле отмечали, что заявления генсека о готовности принять Украину в состав блока лишь подтверждают, что решение провести спецоперацию на Украине было правильным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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