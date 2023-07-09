Столтенберг: НАТО на саммите выступит с единой позицией по членству Украины

«Многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового. Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла», – сказал генсек (цитата по ТАСС). Он отметил, что члены блока найдут формулировку по поводу перспектив вступления Украины в организацию.