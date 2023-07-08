СМИ: Вильнюс превратили в «крепость» в преддверии саммита НАТО
Страны НАТО превратили Вильнюс в «крепость», защищенную современным оружием, в преддверии саммита альянса, который пройдет там 11-12 июля, пишет Reuters.
Для охраны саммита, который пройдет всего в 151 км от границы с Россией и 32 км от границы с Белоруссией, было дополнительно направлено около 1000 военнослужащих, а также поставлены передовые системы противовоздушной обороны, которых нет в странах Балтии.
«Было бы более чем безответственно оставлять наше небо незащищенным в момент прибытия (президента США Джо) Байдена и лидеров 40 стран», – прокомментировал усиление безопасности президент Литвы Гитанас Науседа.
По информации агентства, речь идет, в частности, о поставленных Германией 12 передвижных комплексах Patriot, комплексе ПВО NASAMS, который поставила Испания, французских самоходных гаубицах Caesar, размещенных в Литве военных самолетах Франции, Финляндии и Дании, а также британских и французских средствах борьбы с дронами. Кроме того, принимаются меры для противодействия любым потенциальным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным атакам.
Сообщалось, что в рамках саммита НАТО создаст Совет Украина – НАТО (СУН), первое заседание которого пройдет в Вильнюсе 12 июля. При этом Украина членом НАТО по итогам этого саммита не станет, заявляли ранее в альянсе.