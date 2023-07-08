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СМИ: Вильнюс превратили в «крепость» в преддверии саммита НАТО

Ведомости

Страны НАТО превратили Вильнюс в «крепость», защищенную современным оружием, в преддверии саммита альянса, который пройдет там 11-12 июля, пишет Reuters.

Для охраны саммита, который пройдет всего в 151 км от границы с Россией и 32 км от границы с Белоруссией, было дополнительно направлено около 1000 военнослужащих, а также поставлены передовые системы противовоздушной обороны, которых нет в странах Балтии.

«Было бы более чем безответственно оставлять наше небо незащищенным в момент прибытия (президента США Джо) Байдена и лидеров 40 стран», – прокомментировал усиление безопасности президент Литвы Гитанас Науседа.

По информации агентства, речь идет, в частности, о поставленных Германией 12 передвижных комплексах Patriot, комплексе ПВО NASAMS, который поставила Испания, французских самоходных гаубицах Caesar, размещенных в Литве военных самолетах Франции, Финляндии и Дании, а также британских и французских средствах борьбы с дронами. Кроме того, принимаются меры для противодействия любым потенциальным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным атакам.

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Сообщалось, что в рамках саммита НАТО создаст Совет Украина – НАТО (СУН), первое заседание которого пройдет в Вильнюсе 12 июля. При этом Украина членом НАТО по итогам этого саммита не станет, заявляли ранее в альянсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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