Йенс Столтенберг пробудет генсеком НАТО 10 лет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год – до 1 октября 2024 г. Об этом сам Столтенберг написал 4 июля на своей странице в Twitter. «Честь для меня – решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря», – отметил он. НАТО также выпустило заявление, согласно которому окончательно утвердить Столтенберга на своем посту должны будут главы государств и правительств НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля.