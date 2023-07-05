Йенс Столтенберг пробудет генсеком НАТО 10 лет

Йенс Столтенберг пробудет генсеком НАТО 10 летЗападные и восточные члены блока не смогли согласовать ему замену и продлили ему полномочия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год – до 1 октября 2024 г. Об этом сам Столтенберг написал 4 июля на своей странице в Twitter. «Честь для меня – решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря», – отметил он. НАТО также выпустило заявление, согласно которому окончательно утвердить Столтенберга на своем посту должны будут главы государств и правительств НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля.
Как сообщала 5 июня американская газета The New York Times (NYT), среди претендентов на пост генсека назывались вице-премьер Канады украинского происхождения Христя Фриланд, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Своего кандидата не выдвигали США, так как объединенными силами НАТО в Европе по традиции командует именно американский генерал, а политический пост генсека отдают другим членам блока. Тем не менее, писали в NYT, влияние США на выбор нового генсека остается очевидным.