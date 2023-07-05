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Йенс Столтенберг пробудет генсеком НАТО 10 лет

Западные и восточные члены блока не смогли согласовать ему замену и продлили ему полномочия
Глеб Мишутин
Stian Lysberg Solum / NTB / AFP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год – до 1 октября 2024 г. Об этом сам Столтенберг написал 4 июля на своей странице в Twitter. «Честь для меня – решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря», – отметил он. НАТО также выпустило заявление, согласно которому окончательно утвердить Столтенберга на своем посту должны будут главы государств и правительств НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля.

Как сообщала 5 июня американская газета The New York Times (NYT), среди претендентов на пост генсека назывались вице-премьер Канады украинского происхождения Христя Фриланд, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Своего кандидата не выдвигали США, так как объединенными силами НАТО в Европе по традиции командует именно американский генерал, а политический пост генсека отдают другим членам блока. Тем не менее, писали в NYT, влияние США на выбор нового генсека остается очевидным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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