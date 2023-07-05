НАТО приняла решение создать совместный совет с Украиной

После присоединения к России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей осенью 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что Киеву стоит сосредоточиться не на членстве в НАТО, а на сохранении своей независимости.