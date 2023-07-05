НАТО приняла решение создать совместный совет с Украиной
НАТО создаст Совет Украина – НАТО (СУН), первое заседание которого пройдет в Вильнюсе 12 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальную повестку дня на саммите альянса.
После присоединения к России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей осенью 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что Киеву стоит сосредоточиться не на членстве в НАТО, а на сохранении своей независимости.
В Киеве отмечали, что ожидают получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля. 15 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что члены альянсы приняли решение не делать этого на предстоящем саммите.
В начале июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что Украина не вступит в НАТО, пока на ее территории продолжаются боевые действия.