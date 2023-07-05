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НАТО приняла решение создать совместный совет с Украиной

Ведомости

НАТО создаст Совет Украина – НАТО (СУН), первое заседание которого пройдет в Вильнюсе 12 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальную повестку дня на саммите альянса.

После присоединения к России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей осенью 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что Киеву стоит сосредоточиться не на членстве в НАТО, а на сохранении своей независимости.

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При этом 21 апреля Столтенберг сообщил о достижении членами НАТО консенсуса, что Украина должна стать членом альянса. После этого в Кремле заявили, что слова генсека лишь подтверждают правильность решения о проведении спецоперации. 

В Киеве отмечали, что ожидают получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля. 15 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что члены альянсы приняли решение не делать этого на предстоящем саммите.

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В начале июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что Украина не вступит в НАТО, пока на ее территории продолжаются боевые действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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