СМИ: Германия выступит за отсрочку вступления Украины в НАТО на саммите

После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре Столтенберг отметил, что Киеву следует сосредоточиться на сохранении своей независимости, а не на членстве в НАТО.