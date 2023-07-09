СМИ: Германия выступит за отсрочку вступления Украины в НАТО на саммите
Германия будет настаивать на отсрочке членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе, который начнется 11 июля, сообщил источник The Telegraph.
«Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство. Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, чтобы по существу заблокировать членство», — отметил собеседник издания.
США, Великобритания и несколько стран ЕС разрабатывают двусторонние гарантии безопасности, которые, как они надеются, помогут защитить Киев в условиях отсутствия членства в НАТО.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным вступление Украины в НАТО, и предложил гарантии безопасности для страны на примере Израиля. Несколько восточноевропейских лидеров, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считают, что Украине на саммите в Вильнюсе нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. 16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в состоянии конфликта в НАТО. По его словам, это понимают как страны – члены блока, так и Киев. При этом, уточнил Столтенберг, «двери альянса открыты». Он отметил, что страны блока планируют обсудить на саммите НАТО гарантии безопасности для Украины.
После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре Столтенберг отметил, что Киеву следует сосредоточиться на сохранении своей независимости, а не на членстве в НАТО.
В Кремле убеждены, что заявления Столтенберга о готовности принять Украину в состав альянса подтверждают, что решение провести спецоперацию на Украине было правильным.