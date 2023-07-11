СМИ: упоминание об открытии офиса НАТО в Токио убрали из итогового заявления

Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Сообщалось, что в ходе мероприятия будет принят ряд важных решений, также страны обсудят вступление Украины в НАТО. В частности, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации, а также создание Совета Украина – НАТО (СУН), первое заседание которого должно пройти 12 июля.