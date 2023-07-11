СМИ: упоминание об открытии офиса НАТО в Токио убрали из итогового заявления
Из итогового заявления НАТО было убрано упоминание о продолжении диалога по открытию офиса альянса в японском Токио, сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники. Принятие заявления планируется по завершении саммита в Вильнюсе.
10 июля японская газета писала о намерении НАТО отложить решение об открытии офиса в Токио как минимум до осени. По данным газеты, согласия по вопросу открытия представительства не удалось достигнуть из-за Франции, которая «ценит свои отношения с Китаем».
Кроме планов развития экономического сотрудничества, Париж считает, что Пекин может сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине, уточняли собеседники Nikkei.
Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Сообщалось, что в ходе мероприятия будет принят ряд важных решений, также страны обсудят вступление Украины в НАТО. В частности, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации, а также создание Совета Украина – НАТО (СУН), первое заседание которого должно пройти 12 июля.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США поддерживают формулировку, предложенную Столтенбергом, о будущем членстве Украины в альянсе. При этом президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал формулировку генсека об упрощенном вступлении в организацию. Украинского президента возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский лидер сделал вывод, что страны НАТО не готовы к такому шагу, назвав «неопределенность» альянса слабостью.