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СМИ: упоминание об открытии офиса НАТО в Токио убрали из итогового заявления

Ведомости

Из итогового заявления НАТО было убрано упоминание о продолжении диалога по открытию офиса альянса в японском Токио, сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники. Принятие заявления планируется по завершении саммита в Вильнюсе.

10 июля японская газета писала о намерении НАТО отложить решение об открытии офиса в Токио как минимум до осени. По данным газеты, согласия по вопросу открытия представительства не удалось достигнуть из-за Франции, которая «ценит свои отношения с Китаем».

Кроме планов развития экономического сотрудничества, Париж считает, что Пекин может сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине, уточняли собеседники Nikkei.

Ранее по теме: Песков заявил об антироссийском характере саммита НАТО

Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Сообщалось, что в ходе мероприятия будет принят ряд важных решений, также страны обсудят вступление Украины в НАТО. В частности, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации, а также создание Совета Украина – НАТО (СУН), первое заседание которого должно пройти 12 июля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США поддерживают формулировку, предложенную Столтенбергом, о будущем членстве Украины в альянсе. При этом президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал формулировку генсека об упрощенном вступлении в организацию. Украинского президента возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский лидер сделал вывод, что страны НАТО не готовы к такому шагу, назвав «неопределенность» альянса слабостью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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