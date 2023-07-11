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Политика

Байден поддержал формулировку о будущем вступлении Украины в НАТО

Ведомости

США поддерживают формулировку, предложенную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, о будущем членстве Украины в альянсе. Такое заявление сделал президент США Джо Байден перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

«Мы согласны с предложенной формулировкой относительно возможности вступления Украины в НАТО в будущем. Мы стремимся к дальнейшему объединению НАТО», – сказал он (цитата по CNN). 

Как отмечает телеканал, Байден выступил спустя несколько секунд после того, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал в Twitter формулировку НАТО. По его словам, обсуждается только возможность приглашения Украины в НАТО, но не ее членства в альянсе. Зеленского также возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский лидер сделал вывод, что страны НАТО не готовы к такому шагу, назвав «неопределенность» альянса слабостью.

Ранее сегодня Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, чтобы сократить процесс присоединения. По его словам, «это будет позитивный и сильный сигнал о пути к членству» для Киева. В Кремле предупредили, что принятие Украины в НАТО потенциально может привести к угрозе для европейской безопасности.

Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Сообщалось, что в ходе мероприятия будет принят ряд важных решений, также страны обсудят вступление Украины в НАТО. В частности, Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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