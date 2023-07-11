Байден поддержал формулировку о будущем вступлении Украины в НАТО

Как отмечает телеканал, Байден выступил спустя несколько секунд после того, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал в Twitter формулировку НАТО. По его словам, обсуждается только возможность приглашения Украины в НАТО, но не ее членства в альянсе. Зеленского также возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский лидер сделал вывод, что страны НАТО не готовы к такому шагу, назвав «неопределенность» альянса слабостью.