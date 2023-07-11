Байден поддержал формулировку о будущем вступлении Украины в НАТО
США поддерживают формулировку, предложенную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, о будущем членстве Украины в альянсе. Такое заявление сделал президент США Джо Байден перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.
«Мы согласны с предложенной формулировкой относительно возможности вступления Украины в НАТО в будущем. Мы стремимся к дальнейшему объединению НАТО», – сказал он (цитата по CNN).
Как отмечает телеканал, Байден выступил спустя несколько секунд после того, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал в Twitter формулировку НАТО. По его словам, обсуждается только возможность приглашения Украины в НАТО, но не ее членства в альянсе. Зеленского также возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский лидер сделал вывод, что страны НАТО не готовы к такому шагу, назвав «неопределенность» альянса слабостью.
Ранее сегодня Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, чтобы сократить процесс присоединения. По его словам, «это будет позитивный и сильный сигнал о пути к членству» для Киева. В Кремле предупредили, что принятие Украины в НАТО потенциально может привести к угрозе для европейской безопасности.
Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Сообщалось, что в ходе мероприятия будет принят ряд важных решений, также страны обсудят вступление Украины в НАТО. В частности, Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации.