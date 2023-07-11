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Столтенберг предложил упростить для Украины план по вступлению в НАТО

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок – это позволит ей сократить процесс присоединения. Об этом генсек заявил перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

«Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО-Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс», – сказал он (цитата по «РИА Новостям»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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