Столтенберг предложил упростить для Украины план по вступлению в НАТО

«Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО-Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс», – сказал он (цитата по «РИА Новостям»).