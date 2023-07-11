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Политика

Посол России заявил о подготовке США антироссийских мер на саммите НАТО

Ведомости

Обстановка в информационном поле США накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который начнется 11 июля, накаляется, идет подготовка общественного мнения к тому, чтобы оно одобрило принятие антироссийских мер на саммите. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, его ответ опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства. 

«Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась. Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе», – сказал он.

Антонов также отметил, что меры, которые предпринимают страны – члены НАТО, создают дополнительные преграды, мешающие отношениям России и стран Североатлантического альянса выйти из военно-политического кризиса. По словам Антонова, это может привести к «самым серьезным последствиями для международной безопасности».

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Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Предполагается, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО. 

После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 4 июля этого года Зеленский признал, что принятие Украины в НАТО невозможно, пока на ее территории продолжаются боевые действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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