Посол России заявил о подготовке США антироссийских мер на саммите НАТО
Обстановка в информационном поле США накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который начнется 11 июля, накаляется, идет подготовка общественного мнения к тому, чтобы оно одобрило принятие антироссийских мер на саммите. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, его ответ опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства.
«Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась. Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе», – сказал он.
Антонов также отметил, что меры, которые предпринимают страны – члены НАТО, создают дополнительные преграды, мешающие отношениям России и стран Североатлантического альянса выйти из военно-политического кризиса. По словам Антонова, это может привести к «самым серьезным последствиями для международной безопасности».
Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Предполагается, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО.
После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 4 июля этого года Зеленский признал, что принятие Украины в НАТО невозможно, пока на ее территории продолжаются боевые действия.