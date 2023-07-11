Песков назвал возможность вступления Украины в НАТО опасной для безопасности ЕС
Принятие Украины в НАТО потенциально может привести к угрозе в том числе для европейской безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Потенциально это очень опасно для европейской безопасности. Действительно, это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решения, должны отдавать себе в этом отчет», – сказал он.
Песков также отметил, что размышлять на тему последствий от вступления Украины в НАТО должны политологи, и призвал дождаться конкретных решений по этому вопросу.
Ранее в преддверии начала саммита НАТО в Вильнюсе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок – это позволит ей сократить процесс присоединения.
Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). Сообщалось, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО. В частности, Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации.