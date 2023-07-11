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Политика

Песков назвал возможность вступления Украины в НАТО опасной для безопасности ЕС

Ведомости

Принятие Украины в НАТО потенциально может привести к угрозе в том числе для европейской безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Потенциально это очень опасно для европейской безопасности. Действительно, это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решения, должны отдавать себе в этом отчет», – сказал он.

Песков также отметил, что размышлять на тему последствий от вступления Украины в НАТО должны политологи, и призвал дождаться конкретных решений по этому вопросу.

Ранее в преддверии начала саммита НАТО в Вильнюсе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок – это позволит ей сократить процесс присоединения. 

Ранее по теме: Песков заявил об антироссийском характере саммита НАТО

Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). Сообщалось, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО. В частности, Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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