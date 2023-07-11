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Политика

Песков заявил об антироссийском характере саммита НАТО

Ведомости

Кремль следит за саммитом НАТО, который проходит в Вильнюсе, и будет принимать меры, направленные на обеспечение собственной безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Однозначно речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный, концентрированно антироссийский характер. Россия ими воспринимается как враг, как противник. И именно в этом ключе будет вестись обсуждение. Разумеется, мы очень тщательно это отслеживаем, потому что много высказываний, конечно же, это должно и будет предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности», – отметил Песков.

Сильный антироссийский настрой стал проявляться еще в канун саммита. Песков подчеркнул, что не столь важно, где именно он проходит, а важна его содержательная часть.

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Посол России в США Анатолий Антонов ранее также указал на антироссийский настрой информационного поля перед саммитом НАТО. По его словам, делается все, чтобы подготовить общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе.

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Предполагается, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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