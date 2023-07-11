Песков заявил об антироссийском характере саммита НАТО
Кремль следит за саммитом НАТО, который проходит в Вильнюсе, и будет принимать меры, направленные на обеспечение собственной безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Однозначно речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный, концентрированно антироссийский характер. Россия ими воспринимается как враг, как противник. И именно в этом ключе будет вестись обсуждение. Разумеется, мы очень тщательно это отслеживаем, потому что много высказываний, конечно же, это должно и будет предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности», – отметил Песков.
Сильный антироссийский настрой стал проявляться еще в канун саммита. Песков подчеркнул, что не столь важно, где именно он проходит, а важна его содержательная часть.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее также указал на антироссийский настрой информационного поля перед саммитом НАТО. По его словам, делается все, чтобы подготовить общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе.
Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Предполагается, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации.