Песков заявил об антироссийском характере саммита НАТО

«Однозначно речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный, концентрированно антироссийский характер. Россия ими воспринимается как враг, как противник. И именно в этом ключе будет вестись обсуждение. Разумеется, мы очень тщательно это отслеживаем, потому что много высказываний, конечно же, это должно и будет предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности», – отметил Песков.