Президент Украины прибыл в Литву на саммит НАТО

Накануне в Вильнюс прибыл и сам президент США. Перед началом саммита он заявил, что США поддерживают формулировку, предложенную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, о будущем членстве Украины в альянсе. Как отмечает телеканал CNN, Байден выступил спустя несколько секунд после того, как президент Украины раскритиковал в Twitter формулировку НАТО. По его словам, обсуждается только возможность приглашения Украины в НАТО, но не ее членства в альянсе.