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Президент Украины прибыл в Литву на саммит НАТО

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву, где 11-13 июля проходит саммит НАТО. Об этом сообщает местный телеканал LRT.

Телеканал показал кадры прилета самолета украинского лидера в аэропорт Вильнюса из Польши.

В начале июля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров говорил, что визит президента Украины в Литву будет зависеть от ситуации на поле боя.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в столице Литвы подтвердил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО. Их встреча может пройти 12 июля.

Ранее по теме: Байден поддержал формулировку о будущем вступлении Украины в НАТО

Накануне в Вильнюс прибыл и сам президент США. Перед началом саммита он заявил, что США поддерживают формулировку, предложенную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, о будущем членстве Украины в альянсе. Как отмечает телеканал CNN, Байден выступил спустя несколько секунд после того, как президент Украины раскритиковал в Twitter формулировку НАТО. По его словам, обсуждается только возможность приглашения Украины в НАТО, но не ее членства в альянсе.

Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Сообщалось, что в ходе мероприятия будет принят ряд важных решений, также страны обсудят вступление Украины в НАТО. В частности, Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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