Президент Украины прибыл в Литву на саммит НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву, где 11-13 июля проходит саммит НАТО. Об этом сообщает местный телеканал LRT.
Телеканал показал кадры прилета самолета украинского лидера в аэропорт Вильнюса из Польши.
В начале июля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров говорил, что визит президента Украины в Литву будет зависеть от ситуации на поле боя.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в столице Литвы подтвердил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО. Их встреча может пройти 12 июля.
Накануне в Вильнюс прибыл и сам президент США. Перед началом саммита он заявил, что США поддерживают формулировку, предложенную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, о будущем членстве Украины в альянсе. Как отмечает телеканал CNN, Байден выступил спустя несколько секунд после того, как президент Украины раскритиковал в Twitter формулировку НАТО. По его словам, обсуждается только возможность приглашения Украины в НАТО, но не ее членства в альянсе.
Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Сообщалось, что в ходе мероприятия будет принят ряд важных решений, также страны обсудят вступление Украины в НАТО. В частности, Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации.