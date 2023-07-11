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Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе

Ведомости

Президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в столице Литвы. 

«Завтра у президента будет возможность встретиться с Зеленским», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Самолет Байдена уже приземлился в Вильнюсе, он прилетел в Литву вечером 10 июля. Ранее о том, что Байден может встретиться с Зеленским, писал Politico. По информации издания, встреча могла пройти 12 июля. 

Помимо этого, в планах Байдена была встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как писал Politico, встреча с турецким лидером запланирована на 11 июля. В ходе нее Байден может обсудить с Эрдоганом членство Швеции в НАТО. О планах двух лидеров встретиться на саммите 9 июля сообщала администрация турецкого президента. Позже эту информацию подтвердили и в Белом доме. Встреча Байдена и Эрдогана намечена на 18:00 по местному времени (совпадает с мск). 

Ранее по теме: Реджеп Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Предполагается, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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