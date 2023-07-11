Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в столице Литвы.
«Завтра у президента будет возможность встретиться с Зеленским», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Самолет Байдена уже приземлился в Вильнюсе, он прилетел в Литву вечером 10 июля. Ранее о том, что Байден может встретиться с Зеленским, писал Politico. По информации издания, встреча могла пройти 12 июля.
Помимо этого, в планах Байдена была встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как писал Politico, встреча с турецким лидером запланирована на 11 июля. В ходе нее Байден может обсудить с Эрдоганом членство Швеции в НАТО. О планах двух лидеров встретиться на саммите 9 июля сообщала администрация турецкого президента. Позже эту информацию подтвердили и в Белом доме. Встреча Байдена и Эрдогана намечена на 18:00 по местному времени (совпадает с мск).
Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Предполагается, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО.