Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе

Помимо этого, в планах Байдена была встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как писал Politico, встреча с турецким лидером запланирована на 11 июля. В ходе нее Байден может обсудить с Эрдоганом членство Швеции в НАТО. О планах двух лидеров встретиться на саммите 9 июля сообщала администрация турецкого президента. Позже эту информацию подтвердили и в Белом доме. Встреча Байдена и Эрдогана намечена на 18:00 по местному времени (совпадает с мск).