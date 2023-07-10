СМИ сообщило о планах Байдена встретиться с Зеленским и Эрдоганом на саммите НАТО
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе может встретиться с президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с расписанием лидеров.
По данным собеседников издания, встреча с турецким лидером запланирована на 11 июля. В ходе нее Байден может обсудить с Эрдоганом членство Швеции в НАТО, которое блокирует Анкара.
Личная встреча с украинским президентом может пройти в среду, 12 июля.
С 11 по 13 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Ранее СМИ сообщили, что Байден уже прибыл в Литву на самолете НАТО. Его в аэропорту Вильнюса, куда приземлился борт Air Force One, встретил президент страны Гитанас Науседа.
О планах Эрдогана и Байдена встретиться на саммите 9 июля сообщила администрация турецкого лидера. Президенты в преддверии саммита провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы по Швеции, Украине, интеграции Турции в ЕС.