СМИ сообщило о планах Байдена встретиться с Зеленским и Эрдоганом на саммите НАТО

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе может встретиться с президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с расписанием лидеров.