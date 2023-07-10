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СМИ сообщило о планах Байдена встретиться с Зеленским и Эрдоганом на саммите НАТО

Ведомости

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе может встретиться с президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с расписанием лидеров.

По данным собеседников издания, встреча с турецким лидером запланирована на 11 июля. В ходе нее Байден может обсудить с Эрдоганом членство Швеции в НАТО, которое блокирует Анкара.

Личная встреча с украинским президентом может пройти в среду, 12 июля.

Ранее по теме: Что предложат страны НАТО Украине на саммите в Вильнюсе

С 11 по 13 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Ранее СМИ сообщили, что Байден уже прибыл в Литву на самолете НАТО. Его в аэропорту Вильнюса, куда приземлился борт Air Force One, встретил президент страны Гитанас Науседа.

О планах Эрдогана и Байдена встретиться на саммите 9 июля сообщила администрация турецкого лидера. Президенты в преддверии саммита провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы по Швеции, Украине, интеграции Турции в ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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