Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах в Татарстане

В частности, Шойгу вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым посетил АО «Ремдизель» – предприятие по капитальному ремонту и модернизации вооружения и военной техники. Там он осмотрел различную бронетехнику, в том числе «Камазы» с бронированной кабиной. Министр отметил, что выпуск продукции идет на заводе по графику, однако «если возможность есть, надо увеличивать темпы», добавил он.