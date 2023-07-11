Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах в Татарстане
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятиях в Татарстане. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.
В частности, Шойгу вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым посетил АО «Ремдизель» – предприятие по капитальному ремонту и модернизации вооружения и военной техники. Там он осмотрел различную бронетехнику, в том числе «Камазы» с бронированной кабиной. Министр отметил, что выпуск продукции идет на заводе по графику, однако «если возможность есть, надо увеличивать темпы», добавил он.
Также Шойгу побывал на автозаводе «Камаз», выпускающем грузовые автомобили. Там он поручил главному автобронетанковому управлению Минобороны проработать вопрос о создании рабочей группы с «Камазом» для помощи в обслуживании техники в зоне спецоперации. Министр также заявил, что ведомство заинтересовано в модернизации бронетранспортеров МТ-ЛБ.
В Казани Шойгу проверил выполнение ГОЗ на Казанском вертолетном заводе. Министру доложили о производстве легких вертолетов «Ансат» и различных модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8. Затем Шойгу и Минниханов отправились в АО «Казанский оптико-механический завод», выпускающее дневную наблюдательную оптику, приборы ночного видения, многофункциональные лазерные дальномеры и тепловизионные приборы разведки.
В июне Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем в Омской области. Министру показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Также руководитель предприятия рассказал Шойгу об оптимизации производства и роста объема выпуска «в разы» по всем категориям: были снижены временные показатели показатели производства и при этом повышено качество.