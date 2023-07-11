Дума одобрила законопроект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий распространить выплаты по обязательному государственному страхованию на фактических воспитателей всех погибших участников спецоперации.
Законопроект был внесен в мае рабочей группой по вопросам спецоперации. Ее руководитель Андрей Турчак тогда отмечал, что сейчас выплаты могут получить старшие братья или сестры, бабушки и дедушки и другие родственники лишь бойцов, погибших лишь с 14 июля 2022 г.
Авторы инициативы отмечали в пояснительной записке, что фактические воспитатели, которые надлежащим образом осуществляли воспитание и содержание военнослужащих не менее пяти лет, были отнесены в 2020 г. к членам семьи военнослужащих, имеющих право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации. Но к выгодоприобретателям по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих они были отнесены только с 14 июля 2022 г. Законопроект распространяет действие этого положения на все случаи с 24 февраля 2022 г.
Как отмечалось в пояснительной записке, речь идет о «незначительном» числе семей, которых затронет мера.
Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру признания военных погибшими и пропавшими без вести во время проведения спецоперации. Теперь если в течение шести месяцев нет сведений о месте пребывания военнослужащего, в частности не предоставлены такие сведения от командира воинской части, то он может быть признан пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц. Спустя три месяца после вступления в силу решения суда о признании военнослужащего пропавшим без вести он может быть объявлен умершим.