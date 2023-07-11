Дума одобрила законопроект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации

Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру признания военных погибшими и пропавшими без вести во время проведения спецоперации. Теперь если в течение шести месяцев нет сведений о месте пребывания военнослужащего, в частности не предоставлены такие сведения от командира воинской части, то он может быть признан пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц. Спустя три месяца после вступления в силу решения суда о признании военнослужащего пропавшим без вести он может быть объявлен умершим.