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Дума одобрила законопроект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации

Ведомости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий распространить выплаты по обязательному государственному страхованию на фактических воспитателей всех погибших участников спецоперации.

Законопроект был внесен в мае рабочей группой по вопросам спецоперации. Ее руководитель Андрей Турчак тогда отмечал, что сейчас выплаты могут получить старшие братья или сестры, бабушки и дедушки и другие родственники лишь бойцов, погибших лишь с 14 июля 2022 г.

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Авторы инициативы отмечали в пояснительной записке, что фактические воспитатели, которые надлежащим образом осуществляли воспитание и содержание военнослужащих не менее пяти лет, были отнесены в 2020 г. к членам семьи военнослужащих, имеющих право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации. Но к выгодоприобретателям по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих они были отнесены только с 14 июля 2022 г. Законопроект распространяет действие этого положения на все случаи с 24 февраля 2022 г.

Как отмечалось в пояснительной записке, речь идет о «незначительном» числе семей, которых затронет мера.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру признания военных погибшими и пропавшими без вести во время проведения спецоперации. Теперь если в течение шести месяцев нет сведений о месте пребывания военнослужащего, в частности не предоставлены такие сведения от командира воинской части, то он может быть признан пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц. Спустя три месяца после вступления в силу решения суда о признании военнослужащего пропавшим без вести он может быть объявлен умершим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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