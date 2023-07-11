Страны НАТО договорились тратить на оборону не менее 2% ВВП
Страны - участницы НАТО на саммите в Вильнюсе договорились тратить на оборонные расходы не менее 2% ВВП. Об этом сообщил генсек военного альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube.
«Одиннадцать союзников достигли или превысили 2%-ный порог, мы ожидаем значительного увеличения их числа в следующем году. Сегодня союзники взяли на себя обязательство инвестировать в оборону как минимум 2% ВПП ежегодно», – рассказал он.
Последние оценки показывают, подчеркнул Столтенберг, что военные расходы европейских членов НАТО и Канады увеличатся на 8,3% в 2023 г., что станет наибольшим приростом «за десятилетия». С 2014 г. дополнительные инвестиции в оборону составили $450 млрд, добавил он.
В конце прошлого года «Ведомости» писали, что военные расходы стран НАТО вырастут в 2023 г. на 13% и приблизятся к $1,3 трлн. Страны так называемого санитарного кордона вокруг России увеличат их на 60%. Военный бюджет США на 2023 г. был одобрен конгрессом в размере $858 млрд. В декабре 2021 г. на эти расходы закладывали $768 млрд, т. е. рост составил почти $90 млрд (+11,7%). В марте администрация Байдена предлагала потратить в будущем году на оборону $773 млрд, но в итоге бюджет значительно вырос.
Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Сообщалось, что в ходе мероприятия будет принят ряд важных решений, также страны обсудят вступление Украины в НАТО. В частности, Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации.