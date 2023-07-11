Страны НАТО договорились тратить на оборону не менее 2% ВВП

В конце прошлого года «Ведомости» писали, что военные расходы стран НАТО вырастут в 2023 г. на 13% и приблизятся к $1,3 трлн. Страны так называемого санитарного кордона вокруг России увеличат их на 60%. Военный бюджет США на 2023 г. был одобрен конгрессом в размере $858 млрд. В декабре 2021 г. на эти расходы закладывали $768 млрд, т. е. рост составил почти $90 млрд (+11,7%). В марте администрация Байдена предлагала потратить в будущем году на оборону $773 млрд, но в итоге бюджет значительно вырос.