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Пушилин сообщил о переходе военных в контратаку на Краснолиманском направлении

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

«Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Российские войска также перешли в контратаку на Авдеевском направлении, добавил Пушилин. По его словам, там российские военные находятся «в достаточно непростых, жестких условиях», но «определенные успехи» есть в районе Авдеевки и Ласточкино. Кроме того, противник предпринимает попытки занять позиции ВС РФ на Угледарском направлении. Пушилин подчеркнул, что все они безуспешны, ВСУ несут «достаточно серьезные» потери.

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Накануне, 11 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили наступление ВСУ, а затем перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 км в глубину и 2 км по фронту. В Минобороны РФ добавили, что за прошедшие сутки ВСУ пытались атаковать российские позиции на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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