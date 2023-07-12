Пушилин сообщил о переходе военных в контратаку на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы (ВС) РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».
«Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Российские войска также перешли в контратаку на Авдеевском направлении, добавил Пушилин. По его словам, там российские военные находятся «в достаточно непростых, жестких условиях», но «определенные успехи» есть в районе Авдеевки и Ласточкино. Кроме того, противник предпринимает попытки занять позиции ВС РФ на Угледарском направлении. Пушилин подчеркнул, что все они безуспешны, ВСУ несут «достаточно серьезные» потери.
Накануне, 11 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили наступление ВСУ, а затем перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 км в глубину и 2 км по фронту. В Минобороны РФ добавили, что за прошедшие сутки ВСУ пытались атаковать российские позиции на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.