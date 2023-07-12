Пушилин сообщил о переходе военных в контратаку на Краснолиманском направлении

Российские войска также перешли в контратаку на Авдеевском направлении, добавил Пушилин. По его словам, там российские военные находятся «в достаточно непростых, жестких условиях», но «определенные успехи» есть в районе Авдеевки и Ласточкино. Кроме того, противник предпринимает попытки занять позиции ВС РФ на Угледарском направлении. Пушилин подчеркнул, что все они безуспешны, ВСУ несут «достаточно серьезные» потери.