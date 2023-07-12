Европейский суд начал рассмотрение иска Абрамовича против Совета ЕС
В Люксембурге в главном здании Европейского суда начались слушания по иску попавшего под санкции российского бизнесмена Романа Абрамовича против Совета ЕС. Об этом сообщает «РИА Новости».
Как сообщил агентству источник в суде, Абрамович в суд не явился. Заседание началось с выступления его адвоката. Защита настаивает, что внесение бизнесмена в санкционные списки ошибочно, поскольку Абрамович не подпадает под соответствующие критерии.
Адвокат подчеркнул, что бизнесмен не ведет активную деятельность в России уже около 20 лет, и отметил, что статус миноритарного акционера в российской компании не является основанием для введения санкций. По словам защиты, Абрамович контролирует только 28% акций Evraz Group, которая не находится под санкциями ЕС и чья деятельность в значительной степени ведется за пределами РФ.
В заключение адвокат заявил, что бизнесмен требует отменить решение о внесении его в санкционный список.
Представитель ЕС в свою очередь отметил, что, несмотря на то что Абрамович не живет в РФ, он по-прежнему остается влиятельным российским бизнесменом. Кроме того, добавили в Совете ЕС, на близкие отношения с российским руководством указывает попытка Абрамовича выступить в роли посредника в конфликте РФ и Украины.
В конце мая 2022 г. Абрамович подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить введенные против него санкции. Бизнесмен потребовал от властей ЕС отменить наложенные на него ограничения и перечислить в качестве компенсации 1 млн евро благотворительному фонду, который был создан после продажи футбольного клуба «Челси», для помощи жертвам конфликта, следует из материалов в картотеке суда.
10 марта прошлого года на фоне начала спецоперации России на Укриане Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз. Британия объясняла введенные против бизнесмена ограничения его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.