Европейский суд начал рассмотрение иска Абрамовича против Совета ЕС

Адвокат подчеркнул, что бизнесмен не ведет активную деятельность в России уже около 20 лет, и отметил, что статус миноритарного акционера в российской компании не является основанием для введения санкций. По словам защиты, Абрамович контролирует только 28% акций Evraz Group, которая не находится под санкциями ЕС и чья деятельность в значительной степени ведется за пределами РФ.