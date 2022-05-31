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Абрамович оспорил санкции ЕС в суде

Ведомости

Бизнесмен Роман Абрамович подал иск к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции, говорится в картотеке суда. Заявление о возбуждении производства зарегистрировано 25 мая. Другие детали иска в картотеке не указаны.

10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз. Британия объясняла введенные против бизнесмена ограничения его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.

Из-за введения санкций Абрамович решил продать свой футбольный клуб «Челси», а вырученные деньги пообещал направить на помощь Украине. 26 мая сделка по продаже клуба группе бизнесменов во главе с американцем Тоддом Боэли была официально согласована и закрыта. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов, или около $5,2 млрд.

Накануне стало известно, что бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман подали иски против Совета ЕС в Европейский суд юстиции в Люксембурге. Как сообщил представитель суда, иск Авена зарегистрирован судом 23 мая, иск Фридмана — 24 мая. ЕС ввел санкции в отношении Авена и Фридмана 28 февраля. 1 марта стало известно, что они выйдут из совета директоров Альфа-банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных