Абрамович оспорил санкции ЕС в суде
Бизнесмен Роман Абрамович подал иск к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции, говорится в картотеке суда. Заявление о возбуждении производства зарегистрировано 25 мая. Другие детали иска в картотеке не указаны.
10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз. Британия объясняла введенные против бизнесмена ограничения его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.
Из-за введения санкций Абрамович решил продать свой футбольный клуб «Челси», а вырученные деньги пообещал направить на помощь Украине. 26 мая сделка по продаже клуба группе бизнесменов во главе с американцем Тоддом Боэли была официально согласована и закрыта. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов, или около $5,2 млрд.
Накануне стало известно, что бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман подали иски против Совета ЕС в Европейский суд юстиции в Люксембурге. Как сообщил представитель суда, иск Авена зарегистрирован судом 23 мая, иск Фридмана — 24 мая. ЕС ввел санкции в отношении Авена и Фридмана 28 февраля. 1 марта стало известно, что они выйдут из совета директоров Альфа-банка.