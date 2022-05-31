Абрамович оспорил санкции ЕС в суде

Накануне стало известно, что бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман подали иски против Совета ЕС в Европейский суд юстиции в Люксембурге. Как сообщил представитель суда, иск Авена зарегистрирован судом 23 мая, иск Фридмана — 24 мая. ЕС ввел санкции в отношении Авена и Фридмана 28 февраля. 1 марта стало известно, что они выйдут из совета директоров Альфа-банка.