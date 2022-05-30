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Авен и Фридман подали иски в Европейский суд юстиции из-за санкций ЕС

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Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, передает ТАСС со ссылкой на представителя трибунала. Против обоих бизнесменов были введены санкции.

Как сообщил представитель суда, иск Авена зарегистрирован судом 23 мая, иск Фридмана — 24 мая. Других подробностей на данном этапе не сообщается.

28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. 17 марта в интервью Bloomberg Businessweek Фридман рассказал о финансовых трудностях, с которыми он столкнулся после введения санкций из-за военной операции на Украине. По словам бизнесмена, из-за заморозки счетов у него появились трудности даже с оплатой услуг уборщицы.

В начале мая Nice-Matin сообщила об аресте виллы, принадлежащей семье Фридмана, в Сен-Тропе на Лазурном Берегу. По информации издания, вилла была куплена в конце 1990-х гг. компанией Akinita. До 2015 г. ее главным акционером была жена Фридмана — Ольга Айзиман. Площадь виллы составляет 580 кв. м. Помимо этого активы Фридмана на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн) были арестованы на Украине.

Авен в свою очередь также выступил против своего включения в санкционные списки. В интервью газете Financial Times он заявил, что адвокаты европейской страны не желают браться за дела подпавших под рестрикции бизнесменов из России. «Если суд решает, что вы коррумпированы, что речь идет о грязных деньгах, то это абсолютно понятно. Но [вносить в санкционные списки без судебного решения] — этого я не понимаю. Мы готовы все доказать», — добавил он.

В конце мая власти Великобритании обвинили Авена в нарушении наложенных на него в стране санкций, в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело. Из-за санкций Авен может тратить в королевстве не более 2500 евро в месяц. Однако власти страны считают, что бизнесмен тратит значительно больше и «живет не по средствам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных