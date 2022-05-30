Авен и Фридман подали иски в Европейский суд юстиции из-за санкций ЕС

Авен в свою очередь также выступил против своего включения в санкционные списки. В интервью газете Financial Times он заявил, что адвокаты европейской страны не желают браться за дела подпавших под рестрикции бизнесменов из России. «Если суд решает, что вы коррумпированы, что речь идет о грязных деньгах, то это абсолютно понятно. Но [вносить в санкционные списки без судебного решения] — этого я не понимаю. Мы готовы все доказать», — добавил он.