ТАСС: в Великобритании обвинили Авена в нарушении санкций
Власти Великобритании обвинили российского бизнесмена Петра Авена в нарушении наложенных на него в стране санкций, в отношении банкира возбудили уголовное дело, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению Авена.
«В Великобритании на Авена заведено уголовное дело. Статья — нарушение санкций», — рассказал собеседник агентства. По его словам, из-за санкций Авен может тратить в Великобритании не более 2500 евро в месяц. Однако власти страны считают, что бизнесмен тратит значительно больше и «живет не по средствам».
Ранее власти Великобритании ввели ограничения в отношении более 1000 россиян – политиков, чиновников, журналистов, бизнесменов, в том числе в отношении Авена. 28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка.