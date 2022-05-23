ТАСС: в Великобритании обвинили Авена в нарушении санкций

«В Великобритании на Авена заведено уголовное дело. Статья — нарушение санкций», — рассказал собеседник агентства. По его словам, из-за санкций Авен может тратить в Великобритании не более 2500 евро в месяц. Однако власти страны считают, что бизнесмен тратит значительно больше и «живет не по средствам».