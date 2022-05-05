Nice Matin: власти Франции арестовали виллу семьи Фридмана в Сен-Тропе

По информации издания, вилла была куплена в конце 1990-х гг. компанией Akinita. До 2015 г. ее главным акционером была жена Фридмана — Ольга Айзиман. Позднее 99% акций были переданы дочерям бизнесмена. Семья Фридмана сдавала виллу в аренду за 4500 евро в сутки. Особняк имеет десять комнат, выход к морю, сауну, турецкую баню, джакузи и вертолетную площадку.