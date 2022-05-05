Nice Matin: власти Франции арестовали виллу семьи Фридмана в Сен-Тропе
Французские власти арестовали виллу, принадлежащую семье основателя «Альфа-групп» и LetterOne Михаила Фридмана, в Сен-Тропе на Лазурном берегу, передает издание Nice Matin. Площадь виллы составляет 580 кв. м.
По информации издания, вилла была куплена в конце 1990-х гг. компанией Akinita. До 2015 г. ее главным акционером была жена Фридмана — Ольга Айзиман. Позднее 99% акций были переданы дочерям бизнесмена. Семья Фридмана сдавала виллу в аренду за 4500 евро в сутки. Особняк имеет десять комнат, выход к морю, сауну, турецкую баню, джакузи и вертолетную площадку.
17 марта в интервью Bloomberg Businessweek Фридман рассказал о финансовых трудностях, с которыми он столкнулся после введения санкций из-за военной операции на Украине. По словам бизнесмена, из-за заморозки счетов у него появились трудности даже с оплатой услуг уборщицы.
Ранее, 27 февраля, газета Financial Times опубликовала отрывки письма, которое Фридман разослал сотрудникам LetterOne. В нем бизнесмен выступил против военной операции на Украине, напомнив, что родился во Львове и там же живут его родители. Боевые действия, по его словам, «нанесут ущерб двум народам».
После начала военной операции на Украине были арестованы яхты и недвижимость ряда попавших под санкции российских бизнесменов. Например, в Италии арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева.