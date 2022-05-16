Генпрокурор Украины сообщила об аресте активов Фридмана на $420 млн

«Арестованы активы российского олигарха Фридмана в Альфа-банке более чем на 12,4 млрд гривен», — написала Венедиктова в социальных сетях. По ее словам, были арестованы «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке».