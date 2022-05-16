Генпрокурор Украины сообщила об аресте активов Фридмана на $420 млн
На Украине арестованы активы основателя «Альфа-групп» и LetterOne Михаила Фридмана на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн), сообщила генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова.
«Арестованы активы российского олигарха Фридмана в Альфа-банке более чем на 12,4 млрд гривен», — написала Венедиктова в социальных сетях. По ее словам, были арестованы «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке».
В начале мая Nice Matin сообщило об аресте виллы, принадлежащей семье Фридмана, в Сен-Тропе на Лазурном Берегу. По информации издания, вилла была куплена в конце 1990-х гг. компанией Akinita. До 2015 г. ее главным акционером была жена Фридмана — Ольга Айзиман. Площадь виллы составляет 580 кв. м.
После начала военной операции на Украине были арестованы яхты и недвижимость ряда попавших под санкции российских бизнесменов. Например, в Италии арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева.