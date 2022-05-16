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Генпрокурор Украины сообщила об аресте активов Фридмана на $420 млн

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На Украине арестованы активы основателя «Альфа-групп» и LetterOne Михаила Фридмана на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн), сообщила генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова.  

«Арестованы активы российского олигарха Фридмана в Альфа-банке более чем на 12,4 млрд гривен», — написала Венедиктова в социальных сетях. По ее словам, были арестованы «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке». 

В начале мая Nice Matin сообщило об аресте виллы, принадлежащей семье Фридмана, в Сен-Тропе на Лазурном Берегу. По информации издания, вилла была куплена в конце 1990-х гг. компанией Akinita. До 2015 г. ее главным акционером была жена Фридмана — Ольга Айзиман. Площадь виллы составляет 580 кв. м.

После начала военной операции на Украине были арестованы яхты и недвижимость ряда попавших под санкции российских бизнесменов. Например, в Италии арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева.

Ранее по теме: Nice Matin: власти Франции арестовали виллу семьи Фридмана в Сен-Тропе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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